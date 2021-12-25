11:49:54 Non saranno feste di Natale come le altre quelle che sono partite ieri per molti studenti di Marcianise. Il Coronvavirus, infatti, si è abbattuto sul mondo della scuola costringendo alla quarantena fiduciaria molti ragazzi.

Il virus non fa differenza tra grandi e piccini insinuandosi anche tra i banchetti della scuola dell’infanzia.

Nel plesso di via Veneto si è registrata la positività di un bambino che ha determinato la sorveglianza per la scolaresca e 4 docenti della Materna.

Salendo di età la scena non cambia: all’istituto comprensivo Bosco tra scuola dell’infanzia, Elementari e Medie sono state emesse 4 ordinanze di quarantena nei confronti di alunni e docenti.

Al plesso Pizzetti c’è una terza elementare in quarantena.