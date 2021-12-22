16:24:54 E’ stato un bilancio pesantissimo quello delle ultime 24 ore: sono stati ben 347 i nuovi positivi al Covid tra ieri e oggi, dato mitigato solo in parte dai 205 guariti che portano ad un incremento di 142 casi rispetto a ieri.
Sono 4329 i positivi attuali.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 306 casi seguito da Aversa con 287 casi
265 i casi a Maddaloni,
243 i casi a Marcianise,
165 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
160 i casi a Orta di Atella,
143 i casi a Castel Volturno,
128 i casi a San Nicola la Strada,
113 i casi a Casagiove,
107 i casi a San Marcellino,
103 i casi a Sant’Arpino,
100 i casi a San Felice a Cancello,
99 i casi a Capodrise,
97 i casi a Gricignano d’Aversa,
96 i casi a Capua,
95 i casi a Casal di Principe, Trentola Ducenta,
82 i casi a Santa Maria a Vico,
81 i casi a San Cipriano d’Aversa,
78 i casi a Parete, Teverola,
75 i casi a Villa Literno,
74 i casi a San Prisco,
72 i casi a Mondragone,
69 i casi a Lusciano,
60 i casi a Recale,
59 i casi a Cesa,
55 i casi a Casapesenna,
54 i casi a Casapulla, Casaluce,
51 i casi a Grazzanise,
49 i casi a Frignano,
47 i casi a Macerata Campania,
45 i casi a Sessa Aurunca,
44 i casi a Cervino,
42 i casi a Portico di Caserta, Succivo,
36 i casi a Curti, San Marco Evangelista,
32 i casi a Bellona,
28 i casi a Castel Morrone, Mignano Monte Lungo, Vitulazio,
27 i casi a Villa di Briano,
26 i casi a San Tammaro,
20 i casi a Arienzo, Carinaro,
19 i casi a Sparanise,
17 i casi a Caiazzo, Pignataro Maggiore,
16 i casi a Rocca d’Evandro,
13 i casi a San Pietro Infine,
11 i casi a Calvi Risorta, Cancello ed Arnone,
10 i casi a Alife, Cellole, Santa Maria la Fossa,
9 i casi a Teano,
8 i casi a Carinola,
7 i casi a Pastorano, Presenzano,
6 i casi a Falciano del Massico, Francolise, Piedimonte Matese, Pietravairano, Valle di Maddaloni,
4 i casi a Prata Sannita, San Gregorio Matese,
3 i casi a Roccamonfina, Vairano Patenora,
2 i casi a Camigliano, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Giano Vetusto, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Casa Circondariale,
1 caso a Alvignano, Caianello, Formicola, Letino, Marzano Appio, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Ruviano, Sant’Angelo d’Alife.