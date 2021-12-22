BCC MUTUI 2025
16:24:54 E’ stato un bilancio pesantissimo quello delle ultime 24 ore: sono stati ben 347 i nuovi positivi al Covid tra ieri e oggi, dato mitigato solo in parte dai 205 guariti che portano ad un incremento di 142 casi rispetto a ieri.

Sono 4329 i positivi attuali.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 306 casi seguito da Aversa con 287 casi

265 i casi a Maddaloni, 

243 i casi a Marcianise,

165 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

160 i casi a Orta di Atella,

143 i casi a Castel Volturno, 

128 i casi a San Nicola la Strada,

113 i casi a Casagiove, 

107 i casi a San Marcellino,

103 i casi a Sant’Arpino,

100 i casi a San Felice a Cancello,

99 i casi a Capodrise,

97 i casi a Gricignano d’Aversa,

96 i casi a Capua,

95 i casi a Casal di Principe, Trentola Ducenta, 

82 i casi a Santa Maria a Vico, 

81 i casi a San Cipriano d’Aversa,

78 i casi a Parete, Teverola,  

75 i casi a Villa Literno,

74 i casi a San Prisco,

72 i casi a Mondragone,

69 i casi a Lusciano,

60 i casi a Recale, 

59 i casi a Cesa, 

55 i casi a Casapesenna, 

54 i casi a Casapulla, Casaluce,

51 i casi a Grazzanise, 

49 i casi a Frignano,

47 i casi a Macerata Campania,

45 i casi a Sessa Aurunca,

44 i casi a Cervino,

42 i casi a Portico di Caserta, Succivo, 

36 i casi a Curti, San Marco Evangelista, 

32 i casi a Bellona,

28 i casi a Castel Morrone, Mignano Monte Lungo, Vitulazio,

27 i casi a Villa di Briano,

26 i casi a San Tammaro,

20 i casi a Arienzo, Carinaro,

19 i casi a Sparanise,

17 i casi a Caiazzo, Pignataro Maggiore,

16 i casi a Rocca d’Evandro,

13 i casi a San Pietro Infine,  

11 i casi a Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, 

10 i casi a Alife, Cellole, Santa Maria la Fossa,

9 i casi a Teano,

8 i casi a Carinola,

7 i casi a Pastorano, Presenzano,

6 i casi a Falciano del Massico, Francolise, Piedimonte Matese, Pietravairano, Valle di Maddaloni,

4 i casi a Prata Sannita, San Gregorio Matese,

3 i casi a Roccamonfina, Vairano Patenora,

2 i casi a Camigliano, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Giano Vetusto, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Casa Circondariale,

1 caso a Alvignano, Caianello, Formicola, Letino, Marzano Appio, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Ruviano, Sant’Angelo d’Alife.

