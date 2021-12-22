13:51:32 SANTA MARIA NAVICO. L’ultimo consiglio comunale dell’anno 2021 si apre con le comunicazioni del Sindaco il quale esordisce con gli auguri al Presidente ri-eletto della provincia di Caserta Giorgio Magliocca.

Il Sindaco Pirozzi non manca di rivolgere gli auguri anche al Consigliere Pasquale Crisci, membro del consiglio Comunale di Santa Maria a Vico, anch’egli riconfermato in consiglio Provinciale.

Il Sindaco Pirozzi a questo punto rivolge gli auguri di Natale al Consiglio Comunale, ai dipendenti comunali ed alla cittadinanza, con particolare riguardo a giovani ed anziani del territorio. Ricordando la difficile fase pandemica, non ancora alle spalle, il Sindaco ha invitato la cittadinanza a continuare sulla strada dei vaccini e delle misure di prevenzione individuali, unico vero strumento di riconquista della libertà.

In merito alle ultime disposizioni messe in campo dalla Regione Campania per fermare il contagio, anche a Santa Maria a Vico, conferma il Sindaco, ci sarà un Natale all’insegna della prudenza con controlli serrati al fine di garantire il rispetto delle norme in vigore.

A seguito delle comunicazioni del Sindaco, sono intervenuti il capogruppo di maggioranza Avv. Marcantonio Ferrara ed il consigliere di opposizione Francesco De Lucia, entrambi per complimentarsi con il ri-eletto consigliere provinciale Pasquale Crisci.

Passando ai punti dell’ordine del giorno, dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente all’unanimità, si è proceduto con l’interrogazione del Consigliere Avv. Igino Nuzzo, chiedendo chiarimenti sullo stato dei lavori in via Appia soffermandosi sul disagio recato alla viabilità da alcuni tombini non ancora portati a livello del nuovo manto stradale. Sull’interrogazione ha risposto il Sindaco Andrea Pirozzi, chiarendo sullo stato di avanzamento dei lavori inseriti in un più ampio disegno che andrà definitivamente a risolvere il problema che esiste in via migliori con la realizzazione di un parcheggio all’altezza della farmacia Telese e il ripristino della pavimentazione in basolato.

Dopo l’interrogazione si è proceduto con 3 votazioni in materia di debiti fuori bilancio esposti dalla consigliera Avv. Tiziana Pascarella ed all’approvazione della proposta di delibera avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’ente, esposte dall’assessore esterno Avv. Michele Nuzzo, votazioni tutte approvate con la maggioranza dei voti.

A chiudere il Consiglio Comunale, gli auguri del Presidente del Consiglio Ing. Carmine De Lucia, il quale ha rivolto a tutti i presenti, agli addetti ai lavori ed alla cittadinanza un caloroso augurio di Buon Natale.