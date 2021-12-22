BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

13:51:32 SANTA MARIA  NAVICO. L’ultimo consiglio comunale dell’anno 2021 si apre con le comunicazioni del Sindaco il quale esordisce con gli auguri al Presidente ri-eletto della provincia di Caserta Giorgio Magliocca.

Il Sindaco Pirozzi non manca di rivolgere gli auguri anche al Consigliere Pasquale Crisci, membro del consiglio Comunale di Santa Maria a Vico, anch’egli riconfermato in consiglio Provinciale.

Il Sindaco Pirozzi a questo punto rivolge gli auguri di Natale al Consiglio Comunale, ai dipendenti comunali ed alla cittadinanza, con particolare riguardo a giovani ed anziani del territorio. Ricordando la difficile fase pandemica, non ancora alle spalle, il Sindaco ha invitato la cittadinanza a continuare sulla strada dei vaccini e delle misure di prevenzione individuali, unico vero strumento di riconquista della libertà.

In merito alle ultime disposizioni messe in campo dalla Regione Campania per fermare il contagio, anche a Santa Maria a Vico, conferma il Sindaco, ci sarà un Natale all’insegna della prudenza con controlli serrati al fine di garantire il rispetto delle norme in vigore.

A seguito delle comunicazioni del Sindaco, sono intervenuti il capogruppo di maggioranza Avv. Marcantonio Ferrara ed il consigliere di opposizione Francesco De Lucia, entrambi per complimentarsi con il ri-eletto consigliere provinciale Pasquale Crisci.

Passando ai punti dell’ordine del giorno, dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente all’unanimità, si è proceduto con l’interrogazione del Consigliere Avv. Igino Nuzzo, chiedendo chiarimenti sullo stato dei lavori in via Appia soffermandosi sul disagio recato alla viabilità da alcuni tombini non ancora portati a livello del nuovo manto stradale. Sull’interrogazione ha risposto il Sindaco Andrea Pirozzi, chiarendo sullo stato di avanzamento dei lavori inseriti in un più ampio disegno che andrà definitivamente a risolvere il problema che esiste in via migliori con la realizzazione di un parcheggio all’altezza della farmacia Telese e il ripristino della pavimentazione in basolato.

Dopo l’interrogazione si è proceduto con 3 votazioni in materia di debiti fuori bilancio esposti dalla consigliera Avv. Tiziana Pascarella ed all’approvazione della proposta di delibera avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’ente, esposte dall’assessore esterno Avv. Michele Nuzzo, votazioni tutte approvate con la maggioranza dei voti.

A chiudere il Consiglio Comunale, gli auguri del Presidente del Consiglio Ing. Carmine De Lucia, il quale ha rivolto a tutti i presenti, agli addetti ai lavori ed alla cittadinanza un caloroso augurio di Buon Natale.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:372 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:377 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:831 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next