CASERTA. I Gruppi Consiliari Zinzi per Caserta e Prima Caserta, in data 06.12.2021 hanno protocollato presso il Comune di Caserta un'interrogazione, promossa dal Consigliere Maurizio Del Rosso, in merito ai lavori Riqualificazione Campi Nike - Playground "Emanuela Gallicola" e giochi inclusivi alla Via G.M. Bosco.

«Da un sopralluogo effettuato oltre che dal materiale fotografico emerge come i predetti lavori non siano stati eseguiti a regola d’arte – ha sapere Del Rosso -

Infatti, a titolo esemplificativo, il ripristino delle caditoie e delle canalette per la raccolta ed il convogliamento delle acque di pioggia non risulta eseguito».

AI Sig. Sindaco del Comune di Caserta

All'Assessore ai Lavori Pubblici

All'assessore allo Sport

Oggetto: Interrogazione urgente con risposta scritta in merito ai lavori Riqualificazione Campi Nike - Playground "Emanuela Gallicola" e giochi inclusivi alla Via G.M. Bosco.

Con delibera di G.c. n. 55 del 08.05 .2019 il Comune di Caserta approvava lo studio di fattibilità tecnico ed economico dei lavori di riqualificazione dei Campi Nike - Playground Emanuela Gallicola, con giochi inclusivi, di via G.M. Bosco.

L'iniziativa, per complessivi 212m ila euro circa, poi proposta al Consiglio comunale per l'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, prevedeva lavori edili e impiantistici e fornitura e posa in opera di arredi e giochi inclusivi ed veniva inserita nel Por Fesr 2014-2020 Asse X - Sviluppo urbano Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Caserta, finanziata totalmente dalla Regione Campania.

La Sezione 111- Descrizione Dell'appalto, dell'invito a partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori indicava espressamente i lavori da eseguire ed in particolare la "rigenerazione del manto dei campi, compreso il ripristino delle caditoie e delle canalette per lo raccolta ed il convogliamento delle acque di pioggia;

Ai Sensi Della Sezione XII - Collaudo, Modalità e tempi di pagamento- del predetto invito la consegna delle aree sarebbe dovuta esser effettuata da un incaricato del Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con i tecnici dell'impresa aggiudicataria. Successivamente la ditta emetterà regolare fattura al Comune che provvederà al pagamento dEll'importo dovuto secondo quanto previsto dal C.S.d'A.

AI termine dell'intervento infrastruttura le "Riqualificazione Campi Nike - Playground Emanuela Gallicola e giochi inclusivi alla Via G.M. Bosco", realizzato nell'ambito del Programma Integrato Città Sostenibile PICS, i campetti venivano restituiti alla città sabato 25 settembre 2021 per essere affidati, attraverso un Patto di Collaborazione, al Comitato Cittadino di Volontariato per la Tutela e la Salvaguardia dei Campi Nike Playground "Emanuela Gallicola".

Da un sopralluogo effettuato oltre che dal materiale fotografico che si allega emerge come i predetti lavori

NON SIANO STATI ESEGUITI A REGOLA D'ARTE.

Infatti, il ripristino delle caditoie e delle canalette per la raccolta ed il convogliamento delle acque di pioggia

NON RISULTA ESEGUITO.

Dopo pochi minuti di pioggia i campi si presentano inadeguati alloro utilizzo, in quanto nonostante le caditoie corrano lungo il lato lungo, l'acqua piovana si ferma perché le pendenze non sono adeguate o addirittura inesistenti

Alla luce di ciò, i sottoscritti Maurizio Del Rosso, Gianpiero Zinzi, Alessio Dello Stritto e Fabio Schiavo,

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare Zinzi per Caserta, e Donato Aspromonte di Prima Caserta vista la impraticabilità dei campetti che non possono essere utilizzati per l'uso a cui sono destinati e ad oggi

rappresentano un serio pericolo per l'incolumità degli utilizzatori, interrogano l'Amministrazione:

Se vi sono stati errori progettuali ovvero errori durante la direzione dei predetti lavori e da chi sono stati eseguiti;

Il nominativo del soggetto che ha effettato il collaudo, la data dello stesso ed il costo complessivo dei lav ori;

Quali misure intende adottare l'amministrazione, e con quale tempistiche, per adeguare i campi di basket al loro normale utilizzo;

In attesa di un Vs. riscontro, si porgono