13:44:47 Dopo un bel po’ di giorni diminuisce il numero totale dei positivi in provincia di Caserta. Sono undici in meno i contagiati per un totale di 3519.

A determinare il risultato l’impennata di guariti 138, rispetto ai nuovi positivi 127. Sul fronte vaccini sono 723312 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 651355 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 256 casi seguito da Caserta con 213 casi

199 i casi a Maddaloni,

169 i casi a Marcianise,

155 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

144 i casi a Orta di Atella,

109 i casi a Trentola Ducenta,

106 i casi a San Marcellino,

95 i casi a Gricignano d’Aversa,

88 i casi a San Nicola la Strada,

87 i casi a Lusciano,

84 i casi a San Felice a Cancello,

82 i casi a Sant’Arpino, Teverola,

79 i casi a Grazzanise,

76 i casi a San Cipriano d’Aversa,

74 i casi a Capua,

69 i casi a Parete,

68 i casi a Capodrise, Villa Literno,

64 i casi a Santa Maria a Vico,

61 i casi a Casal di Principe,

60 i casi a Castel Volturno,

56 i casi a Casapesenna,

53 i casi a Casagiove, Recale,

50 i casi a San Prisco,

47 i casi a Cesa,

43 i casi a Cervino,

40 i casi a Portico di Caserta,

39 i casi Macerata Campania, Succivo,

38 i casi a Frignano, Mondragone,

37 i casi a Casaluce,

33 i casi a San Tammaro,

32 i casi a Villa di Briano,

31 i casi a Sessa Aurunca,

28 i casi a Curti,

27 i casi a Casapulla,

26 i casi a Vitulazio,

24 i casi a Carinaro,

23 i casi a Castel Morrone, San Marco Evangelista,

21 i casi a Bellona,

20 i casi a Falciano del Massico,

17 i casi a Calvi Risorta, Sparanise,

13 i casi a Alife,

12 i casi a Arienzo, Pignataro Maggiore,

10 i casi a Carinola, Cellole, Vairano Patenora,

9 i casi a Caiazzo, Cancello ed Arnone, San Pietro Infine, Teano,

8 i casi a Piedimonte Matese,

6 i casi a Pietravairano,

5 i casi a Francolise,

4 i casi a Caianello, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Riardo, Santa Maria la Fossa, Valle di Maddaloni, Casa Circondariale,

3 i casi a Castel Campagnano, Pastorano, Pontelatone, Raviscanina, Rocca d’Evandro,

2 i casi a Alvignano, Prata Sannita,

1 caso a Castel di Sasso, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Roccamonfina.