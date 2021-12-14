13:44:47 Dopo un bel po’ di giorni diminuisce il numero totale dei positivi in provincia di Caserta. Sono undici in meno i contagiati per un totale di 3519.
A determinare il risultato l’impennata di guariti 138, rispetto ai nuovi positivi 127. Sul fronte vaccini sono 723312 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 651355 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 256 casi seguito da Caserta con 213 casi
199 i casi a Maddaloni,
169 i casi a Marcianise,
155 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
144 i casi a Orta di Atella,
109 i casi a Trentola Ducenta,
106 i casi a San Marcellino,
95 i casi a Gricignano d’Aversa,
88 i casi a San Nicola la Strada,
87 i casi a Lusciano,
84 i casi a San Felice a Cancello,
82 i casi a Sant’Arpino, Teverola,
79 i casi a Grazzanise,
76 i casi a San Cipriano d’Aversa,
74 i casi a Capua,
69 i casi a Parete,
68 i casi a Capodrise, Villa Literno,
64 i casi a Santa Maria a Vico,
61 i casi a Casal di Principe,
60 i casi a Castel Volturno,
56 i casi a Casapesenna,
53 i casi a Casagiove, Recale,
50 i casi a San Prisco,
47 i casi a Cesa,
43 i casi a Cervino,
40 i casi a Portico di Caserta,
39 i casi Macerata Campania, Succivo,
38 i casi a Frignano, Mondragone,
37 i casi a Casaluce,
33 i casi a San Tammaro,
32 i casi a Villa di Briano,
31 i casi a Sessa Aurunca,
28 i casi a Curti,
27 i casi a Casapulla,
26 i casi a Vitulazio,
24 i casi a Carinaro,
23 i casi a Castel Morrone, San Marco Evangelista,
21 i casi a Bellona,
20 i casi a Falciano del Massico,
17 i casi a Calvi Risorta, Sparanise,
13 i casi a Alife,
12 i casi a Arienzo, Pignataro Maggiore,
10 i casi a Carinola, Cellole, Vairano Patenora,
9 i casi a Caiazzo, Cancello ed Arnone, San Pietro Infine, Teano,
8 i casi a Piedimonte Matese,
6 i casi a Pietravairano,
5 i casi a Francolise,
4 i casi a Caianello, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Riardo, Santa Maria la Fossa, Valle di Maddaloni, Casa Circondariale,
3 i casi a Castel Campagnano, Pastorano, Pontelatone, Raviscanina, Rocca d’Evandro,
2 i casi a Alvignano, Prata Sannita,
1 caso a Castel di Sasso, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Roccamonfina.