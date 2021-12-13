BCC MUTUI 2025
20:41:13 “Diciamo grazie alle tantissime cooperative sociali che, con impegno e passione, danno una seconda vita ai beni confiscati.

Su quei terreni sottratti alla criminalità organizzata realizzano prodotti ottimi e tracciati, rilanciando l’immagine della nostra Campania, e avviano nel contempo un progetto di inserimento lavorativo impiegando persone spesso messe ai margini dalla società. Così lo Stato vince due volte”.

Così il presidente della Commissione Anticamorra in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, intervenuto questa mattina alla presentazione dei prodotti esposti presso la Bottega dei Sapori e dei Saperi della legalità, insieme al presidente della Fondazione Polis, don Tonino Palmese e all’assessore regionale alla Legalità, prefetto Mario Morcone.

