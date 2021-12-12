21:21:52 MARCIANISE. Onorevole Iodice, nei giorni scorsi ha lanciato un appello a vaccinarsi. Com’è in questo momento la situazione in provincia di Caserta e in Regione Campania?

«L’ottimo lavoro svolto dal presidente De Luca e la grande organizzazione territoriale ha permesso di avere una percentuale di vaccinati superiore all’80% della popolazione. Io sono una vaccinista convinta, dal momento che ritengo che questa sia l’unica strada percorribile se vogliamo fare in modo di sconfiggere il Covid. E’ grave che ci siano anche dei colleghi medici no vax che esercitano la professione e diffondono informazioni e modelli sbagliati per superare la pandemia. Da medico, prima ancora che da consigliere regionale sposo a pieno quanto fatto dal presidente De Luca che è riuscito a costruire, numeri alla mano, un modello Campano».

Non le sembra esagerato come concetto?

«Assolutamente no. Partendo dalla mia esperienza diretta le posso dire che c’è una sproporzione tra i numeri del Nord e quelli della Campania a vantaggio della Campania. Non parlo per sentito dire, ma per esperienza diretta. La scorsa settimana ho partecipato ad un congresso medico a Merano e qui è emerso che il tasso di vaccinazione era del 60% con percentuali anche inferiori se si andava verso la periferia. In Campania, in questi giorni, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti organizzando anche il vaccino per i bambini al di sotto dei dodici anni, ponendoci ancora una volta all’avanguardia rispetto al Nord dove addirittura, ho scoperto che molti bambini non hanno neppure ricevuto i vaccini obbligatori».

Da medico consiglia il vaccino ai bambini?

«Certamente, da otorino pediatra ritengo che il vaccino protegga i bambini dal rischio di contagio e invito tutti i genitori a far vaccinare i propri figli. Con questa operazione faremo un ulteriore passo verso la normalità».

Cosa ha fatto la Regione Campania per proteggere i bambini dai danni collaterali della pandemia?

«Sappiamo benissimo che, oltre all’aspetto medico, ce n’è anche uno psicologico da dover tenere presente. I lockdown, le chiusure, le restrizioni, le limitazioni alla socialità hanno pesato moltissimo sui più giovani. La Regione Campania per questo motivo, per aiutare i giovanissimi in difficoltà, ha attivato dei percorsi di sostegno psicologico a carico proprio con l’aiuto dei pediatri di base e dei medici. In caso di necessità saranno scelti professionisti dall’albo degli psicologici che a spese della Regione aiuteranno i ragazzini in difficoltà. Si tratta di un’iniziativa importante che certifica la volontà della Regione di essere al fianco dei cittadini campani con misure concrete ed efficaci».

Lei sta seguendo in prima persona l’ospedale di Marcianise: cosa c’è nel futuro del nosocomio cittadino?

«Per l’ospedale di Marcianise sono pronti investimenti per oltre venti milioni di euro che dovranno essere utilizzati per il completamento dei reparti e per il potenziamento dell’intera struttura. Nell’idea della Regione Campania e dell’Asl, con il mio impegno, c’è quello di fare in modo che l’ospedale di Marcianise divenga un riferimento assoluto nello scacchiere sanitario provinciale e regionale».