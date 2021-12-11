15:02:08 Sono stati ben 239 i positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Caserta: lo riferisce il report dell’Asl che sottolinea come, rispetto a ieri siano stati 29 i casi in più per un totale di 3401.

Sono stati comunque 209 i guariti. La notizia peggiore è rappresentata dalla nuova vittima.

Sul fronte vaccini sono stati 720794 i casertani che si sono sottoposti alla prima dose, mentre è salito a 649653 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 248 casi seguito da Caserta con 198 casi

182 i casi a Marcianise,

178 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

176 i casi a Maddaloni,

137 i casi a Orta di Atella,

104 i casi a San Marcellino, Trentola Ducenta,

101 i casi a Gricignano d’Aversa,

89 i casi a San Nicola la Strada,

84 i casi a Lusciano, Sant’Arpino,

82 i casi a San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello,

79 i casi a Grazzanise,

76 i casi a Teverola,

68 i casi a Santa Maria a Vico,

66 i casi a Parete, Villa Literno,

62 i casi a Capodrise, Capua,

59 i casi a Casal di Principe,

57 i casi a Casapesenna, Castel Volturno,

48 i casi a Recale,

45 i casi a Casagiove, Cesa, Portico di Caserta,

43 i casi a Macerata Campania, San Prisco,

41 i casi a Succivo,

39 i casi a Mondragone,

37 i casi a Cervino,

36 i casi a Frignano,

33 i casi a Casaluce,

32 i casi a Villa di Briano,

30 i casi a San Tammaro,

28 i casi a Casapulla, Falciano del Massico,

27 i casi a Carinaro, Vitulazio,

20 i casi a San Marco Evangelista, Sessa Aurunca,

19 i casi a Bellona,

18 i casi a Curti,

16 i casi a Castel Morrone,

13 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, Sparanise,

12 i casi a Arienzo,

10 i casi a Alife, Carinola,

9 i casi a Alvignano, Teano,

8 i casi a Piedimonte Matese, Vairano Patenora,

7 i casi a Cancello ed Arnone,

5 i casi a Caiazzo, Cellole, Francolise, Valle di Maddaloni,

4 i casi a Caianello, Castel Campagnano, Marzano Appio, Pontelatone, Riardo, Casa Circondariale,

3 i casi a Pastorano, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Rocca d’Evandro,

2 i casi a Prata Sannita, San Pietro Infine,

1 caso a Camigliano, Castel di Sasso, Liberi, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Roccamonfina, Ruviano, San Potito Sannitico, Santa Maria la Fossa.