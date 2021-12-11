15:02:08 Sono stati ben 239 i positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Caserta: lo riferisce il report dell’Asl che sottolinea come, rispetto a ieri siano stati 29 i casi in più per un totale di 3401.
Sono stati comunque 209 i guariti. La notizia peggiore è rappresentata dalla nuova vittima.
Sul fronte vaccini sono stati 720794 i casertani che si sono sottoposti alla prima dose, mentre è salito a 649653 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 248 casi seguito da Caserta con 198 casi
182 i casi a Marcianise,
178 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
176 i casi a Maddaloni,
137 i casi a Orta di Atella,
104 i casi a San Marcellino, Trentola Ducenta,
101 i casi a Gricignano d’Aversa,
89 i casi a San Nicola la Strada,
84 i casi a Lusciano, Sant’Arpino,
82 i casi a San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello,
79 i casi a Grazzanise,
76 i casi a Teverola,
68 i casi a Santa Maria a Vico,
66 i casi a Parete, Villa Literno,
62 i casi a Capodrise, Capua,
59 i casi a Casal di Principe,
57 i casi a Casapesenna, Castel Volturno,
48 i casi a Recale,
45 i casi a Casagiove, Cesa, Portico di Caserta,
43 i casi a Macerata Campania, San Prisco,
41 i casi a Succivo,
39 i casi a Mondragone,
37 i casi a Cervino,
36 i casi a Frignano,
33 i casi a Casaluce,
32 i casi a Villa di Briano,
30 i casi a San Tammaro,
28 i casi a Casapulla, Falciano del Massico,
27 i casi a Carinaro, Vitulazio,
20 i casi a San Marco Evangelista, Sessa Aurunca,
19 i casi a Bellona,
18 i casi a Curti,
16 i casi a Castel Morrone,
13 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, Sparanise,
12 i casi a Arienzo,
10 i casi a Alife, Carinola,
9 i casi a Alvignano, Teano,
8 i casi a Piedimonte Matese, Vairano Patenora,
7 i casi a Cancello ed Arnone,
5 i casi a Caiazzo, Cellole, Francolise, Valle di Maddaloni,
4 i casi a Caianello, Castel Campagnano, Marzano Appio, Pontelatone, Riardo, Casa Circondariale,
3 i casi a Pastorano, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Rocca d’Evandro,
2 i casi a Prata Sannita, San Pietro Infine,
1 caso a Camigliano, Castel di Sasso, Liberi, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Roccamonfina, Ruviano, San Potito Sannitico, Santa Maria la Fossa.