15:13:37 Il numero dei guariti supera quello dei nuovi positivi e, così, il totale dei contagiati cala nelle ultime 24 ore.

Nella sostanza resta pesante però la situazione contagio dal momento che sono comunque 155 i nuovi positivi contro i 178 guariti per una diminuzione di 24 casi che arrivano in totale a 3372.

La notizia peggiore è che si continua a morire con un’altra vittima.

Sono 720235 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, mentre è salito a 649218 quello di chi ha effettuato anche il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 253 casi seguito da Marcianise con 197 casi

192 i casi a Caserta,

180 i casi a Maddaloni,

177 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

143 i casi a Orta di Atella,

107 i casi a Gricignano d’Aversa,

97 i casi a San Marcellino,

95 i casi a Trentola Ducenta,

92 i casi a Sant’Arpino,

86 i casi a Lusciano,

85 i casi a Teverola,

84 i casi a San Felice a Cancello,

81 i casi a San Cipriano d’Aversa,

80 i casi a San Nicola la Strada,

79 i casi a Grazzanise,

68 i casi a Santa Maria a Vico,

62 i casi a Capua, Parete,

56 i casi a Casal di Principe,

55 i casi a Casapesenna, Castel Volturno, Villa Literno,   

50 i casi a Recale,

47 i casi a Cesa, 

46 i casi a Casagiove,

45 i casi a Capodrise, San Prisco,

43 i casi a Macerata Campania, Succivo,

40 i casi a Casaluce, 

39 i casi a Cervino,

33 i casi a Portico di Caserta, Villa di Briano,

32 i casi a Frignano, Mondragone,

31 i casi a San Tammaro,

28 i casi a Falciano del Massico,

26 i casi a Carinaro, Casapulla, Vitulazio,   

18 i casi a Bellona, Curti, Sessa Aurunca,

16 i casi a Castel Morrone,

14 i casi a Arienzo, San Marco Evangelista, 

12 i casi a Alife, Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, Sparanise, 

9 i casi a Alvignano, Carinola,

8 i casi a Vairano Patenora,

7 i casi a Cancello ed Arnone, Piedimonte Matese, Teano,

5 i casi a Caiazzo, Cellole, Francolise, Marzano Appio,    

4 i casi a Caianello, Castel Campagnano, Pontelatone, Roccamonfina, Valle di Maddaloni, Casa Circondariale,

3 i casi a Pastorano, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca d’Evandro,

2 i casi a Castel di Sasso, Pietramelara, Prata Sannita, San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa,

1 caso a Camigliano, Liberi, Mignano Monte Lungo, Roccamonfina, Ruviano, San Potito Sannitico.

