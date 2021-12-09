FIAS_CASERTA
13:44:28 Non si arresta l’ondata di contagio in provincia di Caserta: il report dell’Asl dice che sono 3396 i positivi, 56 in più rispetto a ieri a causa dei 166 nuovi positivi e dei 110 guariti.

Sul fronte vaccino sono 719387 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sono 648658 quelle che hanno ricevuto anche la seconda dose.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 253 casi seguito da Marcianise con 209 casi

204 i casi a Caserta,

177 i casi a Maddaloni,

172 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

150 i casi a Orta di Atella,

112 i casi a Gricignano d’Aversa,

94 i casi a San Marcellino,

92 i casi a Sant’Arpino, Trentola Ducenta,

87 i casi a Lusciano,

80 i casi a San Felice a Cancello,

79 i casi a San Cipriano d’Aversa,

78 i casi a San Nicola la Strada,

77 i casi a Grazzanise,

71 i casi a Santa Maria a Vico,

70 i casi a Teverola,

69 i casi a Capua,

62 i casi a Parete,

58 i casi a Villa Literno, 

56 i casi a Casal di Principe,

53 i casi a Castel Volturno,

52 i casi a Casapesenna, 

51 i casi a Cesa, Recale, 

48 i casi a Capodrise,

46 i casi a San Prisco,

45 i casi a Casagiove,

43 i casi a Succivo,

41 i casi a Macerata Campania,

40 i casi a Cervino,

39 i casi a Casaluce, 

38 i casi a Mondragone,

33 i casi a Frignano, Villa di Briano,

32 i casi a Portico di Caserta,

30 i casi a Falciano del Massico, Vitulazio, 

29 i casi a San Tammaro,

26 i casi a Casapulla, 

24 i casi a Carinaro,

21 i casi a Bellona,

16 i casi a Sessa Aurunca,

15 i casi a Calvi Risorta, Curti, Pignataro Maggiore, San Marco Evangelista, 

14 i casi a Arienzo,

12 i casi a Alife, Sparanise, 

10 i casi a Alvignano, Carinola, Castel Morrone,

8 i casi a Vairano Patenora,

7 i casi a Piedimonte Matese,

6 i casi a Cancello ed Arnone, Cellole, Marzano Appio, Rocca D’Evandro, Teano, Valle di Maddaloni,

5 i casi a Caiazzo,

4 i casi a Castel Campagnano, Francolise, Pontelatone, Presenzano, Roccamonfina, Casa Circondariale,

3 i casi a Caianello, Pastorano, Raviscanina, Riardo,

2 i casi a Castel di Sasso, Pietramelara, Pietravairano, Prata Sannita, San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa,

1 caso a Camigliano, Liberi, Mignano Monte Lungo, Roccamonfina, Ruviano, San Potito Sannitico.

Mariano Calazzo

