13:36:13 E’ arrivato a 3308 il numero dei positivi in provincia di Caserta, 30 in più rispetto a ieri. Sono stati 135 i nuovi positivi a fronte dei 100 guariti. La notizia peggiore è rappresentata però dalle ben 4 vittime.

Sul fronte vaccino sono state 718190 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è arrivato a 647895 quello di coloro che hanno ricevuto anche il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 247 casi seguito da Caserta con 206 casi

201 i casi a Marcianise,

181 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

174 i casi a Maddaloni,

122 i casi a Orta di Atella,

108 i casi a Gricignano d’Aversa,

106 i casi a Trentola Ducenta,

88 i casi a Lusciano, San Marcellino,

84 i casi a Sant’Arpino,

80 i casi a San Nicola la Strada,

76 i casi a San Cipriano d’Aversa,

73 i casi a Grazzanise,

71 i casi a Villa Literno, 

67 i casi a Santa Maria a Vico,

65 i casi a Capua,

64 i casi a San Felice a Cancello,

62 i casi a Parete,

59 i casi a Teverola,

57 i casi a Castel Volturno,

52 i casi a Casal di Principe, Recale, 

51 i casi a Cesa, 

46 i casi a Casapesenna, 

45 i casi a Mondragone,

42 i casi a Macerata Campania,

41 i casi a Cervino, San Prisco, Succivo,

40 i casi a Casagiove,

38 i casi a Casaluce, 

37 i casi a Capodrise,

32 i casi a Portico di Caserta, Villa di Briano,

31 i casi a Frignano,     

30 i casi a Falciano del Massico, Vitulazio, 

28 i casi a San Tammaro,

24 i casi a Casapulla,  

23 i casi a Carinaro,

22 i casi a Bellona,

16 i casi a Sessa Aurunca,

15 i casi a Pignataro Maggiore, 

14 i casi a Arienzo,

13 i casi a Alife, Alvignano, Curti,

12 i casi a Calvi Risorta, San Marco Evangelista, Vairano Patenora,

11 i casi a Sparanise, 

9 i casi a Castel Morrone, Cellole,

8 i casi a Piedimonte Matese,

7 i casi a Carinola, Marzano Appio,

6 i casi a Cancello ed Arnone, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Valle di Maddaloni,

5 i casi a Casa Circondariale,

4 i casi a Francolise, Pastorano, Pontelatone, Rocca D’Evandro, Roccamonfina, Teano,

3 i casi a Caiazzo, Castel Campagnano, Raviscanina, Riardo,

2 i casi a Caianello, Castel di Sasso, Pietramelara, Pietravairano, Prata Sannita, Ruviano, Santa Maria la Fossa,

1 caso a Camigliano, Letino, Liberi, Roccamonfina, San Potito Sannitico.

