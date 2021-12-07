13:36:13 E’ arrivato a 3308 il numero dei positivi in provincia di Caserta, 30 in più rispetto a ieri. Sono stati 135 i nuovi positivi a fronte dei 100 guariti. La notizia peggiore è rappresentata però dalle ben 4 vittime.
Sul fronte vaccino sono state 718190 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è arrivato a 647895 quello di coloro che hanno ricevuto anche il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 247 casi seguito da Caserta con 206 casi
201 i casi a Marcianise,
181 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
174 i casi a Maddaloni,
122 i casi a Orta di Atella,
108 i casi a Gricignano d’Aversa,
106 i casi a Trentola Ducenta,
88 i casi a Lusciano, San Marcellino,
84 i casi a Sant’Arpino,
80 i casi a San Nicola la Strada,
76 i casi a San Cipriano d’Aversa,
73 i casi a Grazzanise,
71 i casi a Villa Literno,
67 i casi a Santa Maria a Vico,
65 i casi a Capua,
64 i casi a San Felice a Cancello,
62 i casi a Parete,
59 i casi a Teverola,
57 i casi a Castel Volturno,
52 i casi a Casal di Principe, Recale,
51 i casi a Cesa,
46 i casi a Casapesenna,
45 i casi a Mondragone,
42 i casi a Macerata Campania,
41 i casi a Cervino, San Prisco, Succivo,
40 i casi a Casagiove,
38 i casi a Casaluce,
37 i casi a Capodrise,
32 i casi a Portico di Caserta, Villa di Briano,
31 i casi a Frignano,
30 i casi a Falciano del Massico, Vitulazio,
28 i casi a San Tammaro,
24 i casi a Casapulla,
23 i casi a Carinaro,
22 i casi a Bellona,
16 i casi a Sessa Aurunca,
15 i casi a Pignataro Maggiore,
14 i casi a Arienzo,
13 i casi a Alife, Alvignano, Curti,
12 i casi a Calvi Risorta, San Marco Evangelista, Vairano Patenora,
11 i casi a Sparanise,
9 i casi a Castel Morrone, Cellole,
8 i casi a Piedimonte Matese,
7 i casi a Carinola, Marzano Appio,
6 i casi a Cancello ed Arnone, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Valle di Maddaloni,
5 i casi a Casa Circondariale,
4 i casi a Francolise, Pastorano, Pontelatone, Rocca D’Evandro, Roccamonfina, Teano,
3 i casi a Caiazzo, Castel Campagnano, Raviscanina, Riardo,
2 i casi a Caianello, Castel di Sasso, Pietramelara, Pietravairano, Prata Sannita, Ruviano, Santa Maria la Fossa,
1 caso a Camigliano, Letino, Liberi, Roccamonfina, San Potito Sannitico.