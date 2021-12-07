13:19:30 "Il 16 dicembre comincia la campagna di vaccinazione per i bambini della fascia d'età dai 5 agli 11 anni.

Il giorno prima arriveranno le forniture di vaccini dedicate" .

A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina a margine dell'inaugurazione dei parcheggi di Piazza della Libertà a Salerno. "Abbiamo fatto - ha aggiunto - una scelta come Regione Campania di avere aree separate di vaccinazione per i bambini e per gli adulti per evitare promiscuità; magari ritarderemo un po' per gli adulti, ma è bene avere dei luoghi di vaccinazione dedicati per i bambini.

Il giorno 16 saremo in alcune scuole, credo della provincia di Salerno e sicuramente della provincia di Napoli, dove i docenti, i presidi hanno già preparato, con le famiglie, la campagna di vaccinazione per i più piccoli.

È un tema, come sappiamo tutti quanti, estremamente delicato, ma che va affrontato con equilibrio, con misura, ma sapendo che davvero la vaccinazione per i più piccoli è essenziale per garantire la loro salute, la loro incolumità, per avviare la fuoruscita dal calvario del Covid e per non chiudere le scuole".