22:19:35 Domani scuole chiuse a causa di alcuni lavori alla condotta idrica. A subire il disservizio gli studenti delle scuole di Macerata Campania.

A darne notizia il sindaco Stefano Cioffi.

«Chiedo a tutti i concittadini la collaborazione per il giorno lunedì 6 dicembre: dalle 9.30 alle 13.00 sarà interrotta la fornitura idrica sul territorio di Macerata e Casalba per consentire la sostituzione del misuratore interno installato presso il pozzetto 13 in località Sant’Andrea – ha sottolineato - Di conseguenza è stata disposta l’ordinanza di chiusura dei plessi scolastici Pascoli, Matteotti, Agazzi e Gramsci».

 

