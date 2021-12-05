catone kona
21:40:06 Aumentano in Campania tasso di contagio e ricoveri per il Covid.

Dai dati del bollettino quotidiano dell'unità di crisi regionale emerge che sono 1.325 i positivi su un totale di 31.268 test per un tasso del 4,23 contro il 3,69 di ieri.

Un morto, i ricoverati in intensiva restano 22 come ieri mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 330 contro i 322 di ieri.

Pesante il bilancio anche in provincia di Caserta dove sono stati 224 i nuovi positivi a fronte dei 179 guariti per un incremento di 43 casi.

Attualmente i positivi al Covid in Terra di Lavoro sono 3189. La notizia peggiore è rappresentata dai due morti.

 

