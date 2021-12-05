catone kona
18:36:26 La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo attualmente in vigore su tutta la Campania, fino alle 23.59 di domani, lunedì 6 dicembre.

Per tutta la giornata di oggi e per l'intera giornata di domani si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni punti del territorio. A questo quadro meteo sono ancora associate possibili raffiche di vento nel corso delle precipitazioni.

Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua.

Sono ancora possibili cadute massi in più punti del territorio e fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda ancora alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, mantenendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al rischio idraulico che idrogeologico.​

Sala Operativa e Centro Funzionale seguono l'evoluzione del quadro meteo e delle precipitazioni: attenzione va prestata agli avvisi diramati dalla Protezione Civile regionale.

