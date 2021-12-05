catone kona
17:29:55 CASERTA. Noi di Centro, Clemente Mastella ha tolto i veli al nuovo progetto centrista nel corso della convention di Roma di sabato al teatro Brancaccio.

Il leader di Ceppaloni, ha lanciato la sfida per la costruzione di un nuovo soggetto cattolico e moderato che possa essere la casa comune dei tanti centristi ‘ospiti’ dei diversi contenitori presenti nello scacchiere nazionale.

C’era anche tanta Caserta nella convention capitolina con diversi dirigenti e amministratori del nostro territorio che non hanno voluto perdere ‘la prima’ del soggetto ispirato da Mastella.

C’erano tra gli altri innanzitutto la consigliera regionale Maria Luigia Iodice, il vicario regionale e assessore di Caserta Luigi Bosco.

Presente il consigliere di Marcianise Antimo Rondello.

Nutrita la compagine atellana con Cesario Villano, assessore a Cesa, Sossio Sorvillo e la giovanissima consigliera comunale di Orta di Atella Maria Iovane.

Presente poi il coordinatore provinciale Orlando De Cristofaro. Non è mancata la delegazione di San Nicola la Strada con l’assessore Antonio Terracciano e la consigliera Giovanna Campanile. In prima fila poi il sindaco di Casapulla Renzo Lillo e l’ex assessore Andrea Martusciello. Presente anche il coordinatore di Santa Maria Capua Vetere Giuseppe Avenia. Vicino al progetto anche l’ex sindaco di Orta di Atella Andrea Villano.

 

