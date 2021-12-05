13:21:07 Sono mio malgrado costretto ad intervenire sulla stucchevole polemica, artatamente costruita, relativa alla decadenza del Cda di Gisec.

Ma andiamo per ordine.

Venerdì scorso, il Presidente del Cda della Gisec, il dottor Alessandro Cioffi, a cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica per motivi prettamente professionali. Credo, in particolare, per aver accettato, da qualche settimana, la carica di Revisore dei Conti della Regione Campania.

Ente, quest'ultimo, con il quale Gisec è in conflitto di interessi per procedure di risoluzione di contenziosi non ancora definiti.

Le dimissioni del Presidente di Gisec hanno determinato, per legge, la decadenza dell'intero Cda.

Ad oggi, quindi, l'intera gestione dei rifiuti della nostra Provincia è orfana di qualsiasi organo di governo.

Situazione che dovrebbe essere considerata di per sé già molto grave per motivi abbastanza intuibili. In verità è ancora più drammatica se si considera che in questi giorni il conferimento della frazione indifferenziata subirà dei rallentamenti per manutenzione dell'impianto Stir di Santa Maria Capua Vetere. C'è, in particolare, il rischio che i rifiuti possano rimanere per strada se il Cda (che oggi non c'è) non provvederà in tempi brevi (entro il15 dicembre) a deliberare atti necessari ed urgenti per l'intera comunità casertana.

Da qui, quindi, l'urgenza di convocare al più presto un'assemblea di Gisec per nominare un nuovo Cda. Nei termini più brevi indicati dal codice civile (8 giorni).

Che ciò, per volontà di nessuno, sia capitato nel pieno di una campagna elettorale diventa scandalo solo agli occhi di chi (e non parlo solo dei politici) è accecato dalla fame di occupare poltrone e potere.

Lo dichiara il presidente della provincia Giorgio Magliocca.