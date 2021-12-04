13:57:45 Per il secondo giorno di fila i guariti superano i nuovi positivi consentendo al numero totale dei contagiati di diminuire.
Sono stati, infatti, 162 i guariti a fronte di 133 nuovi casi per una diminuzione di 30 contagiati per un totale di 3146 casi.
La notizia peggiore è che anche oggi si è registrato un morto. Sul fronte vaccini sono state 716483 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 646777 quello di coloro che ha ricevuto anche la seconda.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 245 casi seguito da Marcianise con 212 casi
197 i casi a Caserta,
191 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
152 i casi a Maddaloni,
108 i casi a Orta di Atella,
104 i casi a Gricignano d’Aversa,
101 i casi a Trentola Ducenta,
96 i casi a Sant’Arpino,
79 i casi a San Marcellino,
75 i casi a Villa Literno,
73 i casi a San Nicola la Strada,
71 i casi a Santa Maria a Vico,
70 i casi a Lusciano,
63 i casi a Grazzanise,
62 i casi a Parete, San Cipriano d’Aversa,
60 i casi a Cesa,
59 i casi a San Felice a Cancello,
56 i casi a Teverola,
55 i casi a Casal di Principe,
49 i casi a Castel Volturno,
47 i casi a Mondragone,
44 i casi a Recale,
43 i casi a Casapesenna,
42 i casi a Cervino,
41 i casi a Macerata Campania, Succivo,
40 i casi a San Prisco,
36 i casi a Capua, Casaluce,
35 i casi a San Tammaro,
33 i casi a Villa di Briano,
30 i casi a Casagiove, Falciano del Massico, Portico di Caserta,
29 i casi a Frignano,
26 i casi a Capodrise,
25 i casi a Vitulazio,
23 i casi a Casapulla,
22 i casi a Bellona, Carinaro,
16 i casi a Curti,
13 i casi a Alife, Alvignano, Arienzo, Pignataro Maggiore, Sessa Aurunca,
12 i casi a San Marco Evangelista,
11 i casi a Calvi Risorta, Cellole,
10 i casi a Vairano Patenora,
8 i casi a Marzano Appio, Piedimonte Matese,
7 i casi a Sparanise,
6 i casi a Castel Morrone, Mignano Monte Lungo, Presenzano,
5 i casi a Caiazzo, Carinola,
4 i casi a Cancello ed Arnone, Pontelatone, Rocca D’Evandro, Roccamonfina, Valle di Maddaloni,
3 i casi a Francolise, Pastorano, Raviscanina, Teano,
2 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso, Pietramelara, Ruviano, San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa, Casa Circondariale,
1 caso a Ailano, Caianello, Camigliano, Galluccio, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Pietravairano, Prata Sannita, Riardo, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli.