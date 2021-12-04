13:57:45 Per il secondo giorno di fila i guariti superano i nuovi positivi consentendo al numero totale dei contagiati di diminuire.

Sono stati, infatti, 162 i guariti a fronte di 133 nuovi casi per una diminuzione di 30 contagiati per un totale di 3146 casi.

La notizia peggiore è che anche oggi si è registrato un morto. Sul fronte vaccini sono state 716483 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 646777 quello di coloro che ha ricevuto anche la seconda.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 245 casi seguito da Marcianise con 212 casi

197 i casi a Caserta,

191 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

152 i casi a Maddaloni,

108 i casi a Orta di Atella,

104 i casi a Gricignano d’Aversa,

101 i casi a Trentola Ducenta,

96 i casi a Sant’Arpino,

79 i casi a San Marcellino,

75 i casi a Villa Literno,

73 i casi a San Nicola la Strada,

71 i casi a Santa Maria a Vico,

70 i casi a Lusciano,

63 i casi a Grazzanise,

62 i casi a Parete, San Cipriano d’Aversa,

60 i casi a Cesa,

59 i casi a San Felice a Cancello,

56 i casi a Teverola,

55 i casi a Casal di Principe,

49 i casi a Castel Volturno,

47 i casi a Mondragone,

44 i casi a Recale,

43 i casi a Casapesenna,

42 i casi a Cervino,

41 i casi a Macerata Campania, Succivo,

40 i casi a San Prisco,

36 i casi a Capua, Casaluce,

35 i casi a San Tammaro,

33 i casi a Villa di Briano,

30 i casi a Casagiove, Falciano del Massico, Portico di Caserta,

29 i casi a Frignano,

26 i casi a Capodrise,

25 i casi a Vitulazio,

23 i casi a Casapulla,

22 i casi a Bellona, Carinaro,

16 i casi a Curti,

13 i casi a Alife, Alvignano, Arienzo, Pignataro Maggiore, Sessa Aurunca,

12 i casi a San Marco Evangelista,

11 i casi a Calvi Risorta, Cellole,

10 i casi a Vairano Patenora,

8 i casi a Marzano Appio, Piedimonte Matese,

7 i casi a Sparanise,

6 i casi a Castel Morrone, Mignano Monte Lungo, Presenzano,

5 i casi a Caiazzo, Carinola,

4 i casi a Cancello ed Arnone, Pontelatone, Rocca D’Evandro, Roccamonfina, Valle di Maddaloni,

3 i casi a Francolise, Pastorano, Raviscanina, Teano,

2 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso, Pietramelara, Ruviano, San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa, Casa Circondariale,

1 caso a Ailano, Caianello, Camigliano, Galluccio, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Pietravairano, Prata Sannita, Riardo, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli.