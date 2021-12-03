15:43:22 “Il Piano nazionale di ripresa e di resilienza può rivelarsi un importante strumento per ripristinare un messaggio di legalità sui territori, attraverso l’opportunità data ai Comuni di valorizzare appieno i beni confiscati.
Sul tema avvieremo in Commissione speciale Anticamorra una serie di audizioni per coadiuvare gli Enti locali in queste fasi. Occorre incentivare una nuova sensibilità delle Amministrazioni comunali sulla centralità dei beni confiscati come veicolo di riscatto dei territori. In tale direzione è fondamentale l’ottima sinergia istituzionale avviata tra la Commissione e l’Assessorato regionale alla Legalità guidato dal Prefetto Mario Morcone”.
Così il presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania, Gianpiero Zinzi, a margine della seduta di oggi dell'Osservatorio regionale dei Beni Confiscati, di cui è componente.