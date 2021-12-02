17:08:24 CASERTA. E’ in programma per sabato mattina il seminario di studi “I siti reali Borbonici: le nuove acquisizioni storiografiche”.

L’appuntamento è per le ore 10,30 al Belvedere di San Leucio. I saluti sono affidati al prof Francesco d’Ippolito, direttore del dipartimento di scienze politiche dell’Università Vanvitelli, al prof Giulio Sodano, direttore del dipartimento di lettere e beni culturali e al sindaco di Caserta Carlo Marino.

E’ poi prevista la presentazione dei volumi di Di Falco ‘la costruzione dello stato moderno borbonico; la sperimentazione sui siti reali napoletani” e di Santangelo Spoto “La comunità di San Leucio attraverso i bilanci familiari; le Tisseur de San Leucio, a cura di Falcone”.

Introduce il dibattito il prof Giuseppe Cirillo, professore di Storia moderna dell’Università della Campania. Interverranno il prof Antonio Tisci, università della Campania, il prof Gianmaria Piccinelli dell’Università della Campania, la prof Jolana Capriglione dell’Università della Campania e il dirigente scolastico Antonio Puca.

«Nel seminario di sabato, con la presentazione dei due volumi, si dà conto dell’avanzamento degli studi sul Sito Reale Borbonico di S. Leucio.

Emerge come il Complesso Monumentale di San Leucio – dichiara Giuseppe Cirillo professore ordinario di Storia Moderna di UniCampania - rappresenti il vettore principale della politica di propaganda della monarchia borbonica in Italia ed in Europa: oltre colonia dell’utopia - conclude il docente della Vanvitelli - fabbrica delle sete reali e sede di sperimentazioni di politiche agricole».