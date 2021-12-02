catone kona
16:16:29 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nuove risorse umane in Comune a Santa Maria Capua Vetere. Questa mattina, il sindaco Antonio Mirra ha accolto la nuova dirigente dei Servizi alla Persona Rosaria Ferone ed alcuni dei vincitori del Concorsone della Regione Campania.
«Abbiamo - fa sapere il primo cittadino - dato il benvenuto alla nuova dirigente dei Servizi alla Persona Rosaria Ferone e ad una prima parte dei vincitori del concorso Ripam che andranno a potenziare gli uffici della Casa Comunale rafforzando, sempre di più, l'offerta dei servizi comunali. Nuove energie per un ricambio generazionale. Buon lavoro a tutti».
