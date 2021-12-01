18:27:29 CASERTA. Scuole chiuse domani a Caserta. Il sindaco Carlo Marino ha firmato l'ordinanza dopo l'allerta meteo di colore arancione.

La stessa misura è stata adottata a Casagiove, San Nicola la Strada e Pignataro Maggiore dai sindaci Giuseppe Vozza, Vito Marotta e Giorgio Magliocca.

ORDINANZA DEL COMUNE DI CASERTA:

Chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, le scuole private, per il giorno 2 Dicembre 2021

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di Giovedì 2 Dicembre 2021, come da allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, come pubblicato sul sito dell’Ente: ” Allerta meteo Arancione dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani giovedì 2 dicembre per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso….. Previsti anche venti forti sud- occidentali con raffiche nei temporali.”.

Ritenuto opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di disagio alla cittadinan - za in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza pubblica, in particolare per gli studenti;

Visti gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

per la giornata del 2 Dicembre 2021, la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le scuole private;

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando di Polizia Mu- nicipale di Caserta, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta e a tutte le Direzioni Scolastiche di competenza del Comune di Caserta.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco

Avv. Carlo Marino