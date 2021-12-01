catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

18:27:29 CASERTA. Scuole chiuse domani a Caserta. Il sindaco Carlo Marino ha firmato l'ordinanza dopo l'allerta meteo di colore arancione.

La stessa misura è stata adottata a Casagiove, San Nicola la Strada e Pignataro Maggiore dai sindaci Giuseppe Vozza, Vito Marotta e Giorgio Magliocca.

ORDINANZA DEL COMUNE DI CASERTA:

Chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, le scuole private, per il giorno 2 Dicembre 2021

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di Giovedì 2 Dicembre 2021, come da allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, come pubblicato sul sito dell’Ente: ” Allerta meteo Arancione dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani giovedì 2 dicembre per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso….. Previsti anche venti forti sud- occidentali con raffiche nei temporali.”.

Ritenuto opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di disagio alla cittadinan - za in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza pubblica, in particolare per gli studenti;

Visti gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

per la giornata del 2 Dicembre 2021, la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le scuole private;

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando di Polizia Mu- nicipale di Caserta, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta e a tutte le Direzioni Scolastiche di competenza del Comune di Caserta.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco

Avv. Carlo Marino

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:138 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:540 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:332 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next