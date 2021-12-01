catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

16:34:08 MACERATA CAMPANIA. Hanno conquistato l’accesso alle fasi regionali. Tornano a Macerata Campania soddisfatti Lady botte & BSS, reduci dal successo ottenuto al Castle Fondi Music Festival, prestigioso contest nato per promuovere giovani talenti e realtà già mature.

A valutare la performance di Marvi Pepe, in arte “Lady Botte”, del capobattuglia Giulio Di Monaco e dei “Bottari Sud Sound” una giuria di alto profilo, composta, tra gli altri, da Luca Pitteri, vocal coach di fama nazionale, e dalla cantautrice Grazia Di Michele, che ha regalato alla musica pop italiana brani intramontabili come le “Le ragazze di Gauguin”.

«È stata – dichiara Lady Botte – un’importante occasione di confronto e un’esperienza entusiasmante, che, grazie all’accesso alle fasi regionali, attese nel 2022, è destinata a continuare. Dopo un periodo così difficile per noi che facciamo musica – aggiunge –, il Castle Fondi Music Festival ci ha dato nuovi stimoli e tanta energia per continuare il nostro percorso, che coniuga tradizione e melodie, suoni e ritmiche della world music».

I “Bottari Sud Sound” sono nati circa due anni fa, da un’idea di Marvi e Giulio, coppia sul palco e nella vita, ormai nota al pubblico e affermata nel mondo dei bottari. Dopo mesi di isolamento forzato, dovuto alla pandemia, la scorsa estate Lady botte & BSS hanno lanciato in rete “Sin cadenas”, un singolo scritto in lingua spagnola da Marvi Pepe e interpretato da Giuseppe Grillo, a cui si sono aggiunte le percussioni di Luca De Simone e i ritmi dei bottari diretti da Giulio Di Monaco.

«Siamo convinto che la musica tradizionale di Macerata Campania e di Portico di Caserta – conclude Lady Botte – possa e debba sconfinare, abbracciando altri generi musicali. Con “Sin cadenas” abbiamo rotto gli argini, siamo usciti fuori dagli schemi, portando un’ondata di freschezza in ritmi secolari».

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:139 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:542 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:333 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next