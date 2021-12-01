catone kona
14:06:51 La vaccinazione dei bambini, nelle dosi prescritte "è indispensabile".

Ne è convinto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, che parlando con i giornalisti a margine di una visita al museo Madre di Napoli ha detto di attendere quanto deciderà la comunità scientifica.

"La mia idea, comunque, è quella di realizzare dei centri vaccinali per i bambini e dedicati ai bambini - ha aggiunto - ed è anche quella di impegnare fino in fondo i pediatri di libera scelta e di famiglia".
   

 

