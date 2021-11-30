15:32:07 CASERTA. I consiglieri del PD, Roberta Greco e Matteo Donisi insieme con il gruppo dei giovani democratici e il presidente dell’associazione Rain arcigay Bernardo Diana ringraziano il sindaco Carlo Marino di aver accolto sollecitamente la loro richiesta di pulire la targa a ricordo delle vittime della comunità LGBTI e della persecuzione nazifascista che era stata oggetto di un vile atto vandalico.

La targa che si trova sotto al Comune di Caserta era stata vandalizzata mortificando la memoria di tutte le vittime di violenza.

Rain, i giovani amministratori Pd e i Gd hanno subito investito il sindaco del problema che, sollecitamente, ha provveduto a ripulire la targa ponendo rimedio allo schiaffo che era stato dato alle vittime e all’impegno civile di tanti.