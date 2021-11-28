19:39:44 La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l'avviso di allerta meteo già in vigore per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione.

É in vigore fino alle 18 di domani, lunedì 29 novembre, il seguente scenario: allerta Arancione sulle zone 1,3,5,6,8 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) per temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango.

Previste anche raffiche di vento nei temporali.

Sul resto della Campania è prevista allerta meteo con criticità di livello Giallo: si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi e raffiche di vento nei temporali.

Su tutto il territorio, avverte la Protezione civile, "permane un forte rischio idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli e delle ulteriori precipitazioni attese, che contribuiranno ad aumentare il rischio di frane e smottamenti sui versanti".

Alla luce di questa situazione i sindaci di Casal di principe, San Cipriano d’Aversa e Cancello Arnone Renato Natale, Vincenzo Caterino e Raffaele Ambrosca hanno deciso la sospensione dell’attività didattica per la giornata di domani.