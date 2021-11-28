catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
come si vota
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

19:39:44 La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l'avviso di allerta meteo già in vigore per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione.

 É in vigore fino alle 18 di domani, lunedì 29 novembre, il seguente scenario: allerta Arancione sulle zone 1,3,5,6,8 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) per temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango.

Previste anche raffiche di vento nei temporali.

Sul resto della Campania è prevista allerta meteo con criticità di livello Giallo: si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi e raffiche di vento nei temporali.

 Su tutto il territorio, avverte la Protezione civile, "permane un forte rischio idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli e delle ulteriori precipitazioni attese, che contribuiranno ad aumentare il rischio di frane e smottamenti sui versanti".

Alla luce di questa situazione i sindaci di Casal di principe, San Cipriano d’Aversa e Cancello Arnone Renato Natale, Vincenzo Caterino e Raffaele Ambrosca hanno deciso la sospensione dell’attività didattica per la giornata di domani.

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:92 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:497 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:304 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next