12:30:07 Due classi di scuola elementare di Caserta in isolamento per motivi precauzionali in seguito al primo caso di positività alla variante Omicron riscontrato in un manager di ritorno dal Mozambico; si tratta delle classi frequentate dai due figli dell'uomo, entrambi positivi, dove però non sono emersi nuovi casi.

La Asl di Caserta ha tracciato nei giorni scorsi tutti i contatti avuti dall'uomo e dai parenti, in particolare dai figli, effettuando alcune decine di tamponi agli alunni e ai docenti delle due classi; già due le serie di test effettuate a distanza di cinque giorni, ed entrambe hanno dato esito negativo.

Sono buone le condizioni di salute del 'paziente zero' e dei suoi cinque familiari conviventi: in tutto quattro adulti, tutti vaccinati, e due bambini. "La situazione è sotto controllo - dice il direttore generale della Asl di Caserta Ferdinando Russo - il paziente zero e i suoi familiari hanno una carica virale molto bassa, e ciò, mi riferisco in particolare agli adulti, è riconducibile al fatto che sono vaccinati con due dosi". Russo sottolinea che la Asl continua a seguire "con la massima attenzione" la situazione sul versante scolastico, con le due classi elementari frequentate dai figli del manager in isolamento precauzionale.

Verranno sottoposti a tampone i passeggeri del volo partito dal Sudafrica e atterrato a Fiumicino lo scorso 11 novembre su cui viaggiava l'italiano contagiato dalla variante Omicron.

"La procedura prevede che il ministero della salute debba fornirci i nominativi dei passeggeri attraverso le carte di imbarco.

Non appena disponibili noi siamo operativi", spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Il paziente casertano contagiato dalla variante Omicron è - riportano oggi alcuni quotidiani - un dipendente dell'Eni: sarebbe sbarcato all'aeroporto di Fiumicino partito dal Sudafrica - proveniente dal Mozambico - l'11 novembre scorso. Al momento della partenza non aveva sintomi ed era negativo al Covid.

Dopo l'arrivo nello scalo romano è andato a casa per passare qualche giorno con la sua famiglia a Caserta, dove vive con moglie, due figli e i due suoceri. Il 15 novembre è partito in aereo - riporta Repubblica - dallo scalo di Capodichino (Napoli) alla volta di Milano per sottoporsi ad una visita medica programmata dalla sua azienda. Sarebbe dovuto quindi rientrare in Mozambico.

Il 16 novembre - dopo una notte passata in albergo nel capoluogo lombardo - si reca nella struttura sanitaria per la visita e viene anche sottoposto a tampone Covid. Lo stesso giorno riparte da Milano diretto a Fiumicino dove avrebbe dovuto imbarcarsi per tornare in Africa, ma durante il viaggio viene informato della sua positività; prosegue quindi verso casa a Caserta.

Le analisi indicheranno che anche i suoi familiari sono positivi e le classi dei due figli vengono messe in quarantena In seguito all'emergere dell'allarme Omicron vengono fatti approfondimenti sul suo caso, proveniendo l'uomo proprio dall'area a rischio. Le analisi dell'ospedale Sacco di Milano sequenziano la nuova variante. Scattata, sia in Lombardia che in Campania, la corsa al tracciamento dei contatti dell'uomo durante il suo soggiorno in Italia.

 

