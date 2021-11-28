catone kona
10:12:09 In San Tammaro località Carditello, nel corso di un servizio di controllo del territorio, attuato nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, i militari del 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito hanno rinvenuto a seguito di segnalazione, all’interno di un fondo agricolo, un ordigno bellico inesploso risalente alla secondo conflitto mondiale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri artificieri del Comando Provinciale di Caserta che hanno messo in sicurezza l’area e proceduto in poche ore a disinnescare e neutralizzare l’ordigno, potenzialmente pericoloso.

Nessun danno a cose o persone.

