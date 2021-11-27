18:33:27 Un cittadino campano, di ritorno dall'Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare.

Con lui anche il suo nucleo familiare composto da cinque persone.

Lievi i sintomi riscontrati. I pazienti e tutti i loro contatti, rende noto la Regione, sono stati posti in isolamento prudenziale. Ora si sta procedendo al sequenziamento del virus per accertare se si tratti di variante Omicron.

Sottolinea il governatore De Luca: "Tenuto conto delle notizie di questi giorni sono state tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo al sequenziamento del virus per verificarne la natura con certezza".

Ora serve "massimo controllo da parte delle forze dell'ordine e delle polizie municipali" sul rispetto dell'ordinanza regionale che prescrive l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e anche all'aperto dove non sia garantito il distanziamento. "Anche questo episodio - ricorda De Luca - ci invita ancora una volta a completare tutti il ciclo di vaccinazione e ad avere comportanti ispirati alla massima prudenza, a cominciare dall'uso della mascherina che in Campania - è giusto ricordarlo - è rimasto obbligatorio da sempre nei luoghi chiusi e all'aperto dove non è garantito il distanziamento"