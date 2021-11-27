12:18:43 Continua a salire il numero dei positivi in Terra di Lavoro: sono 3090 i casi attualmente a Caserta, con un incremento di 74 contagiati rispetto a ieri.

Sono stati 142 i positivi a fronte di 67 guariti, ma la notizia peggiore è rappresentata dalla nuova vittima.

Sul fronte vaccini sono 712917 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sono 644273 quelle che hanno ricevuto anche la seconda.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 260 casi seguito da Aversa con 222 casi

200 i casi a Caserta,

189 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

114 i casi a Villa Literno,

112 i casi a Orta di Atella,

99 i casi a Sant’Arpino,

98 i casi a Maddaloni,

97 i casi a Gricignano d’Aversa, Trentola Ducenta,

80 i casi a Cesa, San Marcellino,

74 i casi a Parete,

65 i casi a Lusciano,

63 i casi a San Nicola la Strada,

62 i casi a Santa Maria a Vico,

57 i casi a Casal di Principe,

50 i casi a Teverola,

48 i casi a Casaluce,

46 i casi a Macerata Campania, Mondragone, San Cipriano d’Aversa,

45 i casi a Villa di Briano,

44 i casi a Capua,

43 i casi a San Tammaro,

42 i casi a Cervino,

41 i casi a Castel Volturno,

38 i casi a San Felice a Cancello,

37 i casi a Succivo,

36 i casi a Capodrise,

34 i casi a Portico di Caserta,

31 i casi a Casapesenna,

29 i casi a Recale,

27 i casi a Casagiove,

26 i casi a Carinaro,

25 i casi a Frignano, San Prisco,

23 i casi a Bellona, Casapulla,

22 i casi a Sessa Aurunca,

17 i casi a Arienzo, Cellole, Pignataro Maggiore, Vitulazio,

13 i casi a Vairano Patenora,

12 i casi a Calvi Risorta, Curti,

11 i casi a Alvignano, Piedimonte Matese,

10 i casi a Alife, Grazzanise, Presenzano,

9 i casi a Marzano Appio, San Marco Evangelista,

8 i casi a Carinola,

7 i casi a Camigliano, Castel Morrone, Rocca D’Evandro,

6 i casi a Mignano Monte Lungo, Pastorano, Pietravairano, Ruviano,

5 i casi a Pontelatone, Raviscanina,

4 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso, Francolise, Riardo, Roccamonfina, Sparanise, Teano,

3 i casi a Cancello ed Arnone, Falciano del Massico, Galluccio, Santa Maria la Fossa,

2 i casi a Ailano, Caianello, Caiazzo, Dragoni, Pietramelara, Pratella, San Pietro Infine, Sant’Angelo d’Alife, Valle di Maddaloni,

1 caso a Castel Morrone, Castello del Matese, Gioia Sannitica, Rocchetta e Croce, Tora e Piccilli, Casa Circondariale.