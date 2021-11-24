mucherino
18:40:52 SANTA MARIA A VICO. Con nota della Regione Campania prot. 2021.0571149 del 17.11.2021 è stato sottoscritto definitivamente il disciplinare per il finanziamento dei lavori di restauro ed illuminazione della torre dell’Orologio di Piazza Aragona per un importo di 50.000 euro.

L’opera, si ricorda, era stata già finanziata con il Decreto Dirigenziale n. 93 del 29.12.2020, di approvazione degli Enti Beneficiari del progetto denominato “Tempo di Luce”.

Presto si procederà con l’indizione della gara d’appalto per dare inizio ai lavori che ridaranno nuovo splendore ad una struttura simbolo architettonico per la nostra comunità.

“Questo è solo ultimo degli interventi per riqualificare tutta l’Area di Piazza Aragona. - Dichiara il Sindaco Andrea Pirozzi - A tal riguardo comunichiamo che è in corso la realizzazione della nuova area a verde attrezzato nei pressi del nuovo parcheggio di via Caudio, strada anch’essa oggetto di riqualificazione.

Inoltre - Continua il Sindaco Pirozzi - segnaliamo che durante l’esecuzione dei lavori del nuovo edificio comunale adiacente il complesso aragonese, a seguito di una sorpresa geologica che ha comportato la necessità di non demolire il cantone strutturale annesso alla proprietà degli oblati, si è reso necessario l’adeguamento del progetto strutturale. Superate le difficoltà tecniche, i lavori riprenderanno nei prossimi giorni con la realizzazione del nuovo edificio.”

