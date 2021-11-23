mucherino
11:32:54 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Dopo il caso 'Principe di Piemonte', a Santa Maria Capua Vetere ci sono altre novità per quanto riguarda le scuole cittadine e la diffusione del contagio Covid.
Nella giornata di oggi, su richiesta del dirigente scolastico dell’Istituto 'Gallozzi', in considerazione del fatto che un gran numero di docenti risulterà assente a causa della profilassi vaccinale, il sindaco Antonio Mirra ha ordinato la sospensione delle attività scolastiche.
 
Un caso sospetto di Covid a carico di un alunno è stato registrato presso l'Istituto 'Mazzocchi'. Per questo motivo è scattata la didattica a distanza per tredici classi; le restanti, invece, continueranno le lezioni in presenza.  
