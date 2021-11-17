13:45:03 I trentatré contagiati in più rispetto a ieri non rendono la dimensione di quanto siano state pesanti le ultime 24 ore sul piano dell’emergenza Coronavirus.
Sono stati ben 165 i nuovi positivi che si sono registrati nelle ultime 24 ore mitigati in parte dai 131 guariti.
Si continua a morire con una nuova vittima.
Il numero totale dei positivi attualmente è di 2434 casi.
Sul piano del vaccino sono 708603 le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre è salito a 640649 quello di coloro che hanno effettuato anche il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 223 casi seguito da Caserta con 171 casi
161 i casi a Aversa,
115 i casi a Villa Literno,
99 i casi a Orta di Atella,
98 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
95 i casi a Sant’Arpino,
81 i casi a Gricignano d’Aversa,
72 i casi a Cesa,
58 i casi a Trentola Ducenta,
52 i casi a Casaluce, San Marcellino,
47 i casi a Parete,
41 i casi a Capodrise,
40 i casi a Lusciano, San Tammaro, Villa di Briano,
38 i casi a Casal di Principe,
35 i casi a Bellona, Santa Maria a Vico,
34 i casi a Maddaloni,
33 i casi a Carinaro, San Nicola la Strada, Teverola,
32 i casi a Macerata Campania,
31 i casi a Mondragone,
30 i casi a Casagiove,
29 i casi a Succivo,
27 i casi a Capua, Cervino, Portico di Caserta, San Cipriano d’Aversa,
26 i casi a Castel Volturno, San Felice a Cancello,
25 i casi a Alvignano,
24 i casi a Casapesenna,
22 i casi a Recale,
20 i casi a Arienzo,
19 i casi a San Prisco,
18 i casi a Casapulla,
17 i casi a Carinola, Frignano, Sessa Aurunca,
14 i casi Marzano Appio, Vitulazio,
13 i casi a Cellole,
12 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore,
11 i casi a Alife, Francolise, Vairano Patenora,
10 i casi a Camigliano,
9 i casi a Curti, San Marco Evangelista,
8 i casi a Riardo,
7 i casi a Castel Morrone, Piedimonte Matese, Pietravairano,
6 i casi a Caiazzo, Falciano del Massico, Pastorano, Rocca D’Evandro,
5 i casi a Castel Campagnano, Dragoni, Pratella, Presenzano, Teano,
4 i casi a Ailano, Castel di Sasso, Pontelatone, Raviscanina, Ruviano, Santa Maria la Fossa,
3 i casi a Caianello, Cancello ed Arnone, Galluccio, Sant’Angelo d’Alife,
2 i casi a Castel Morrone, Prata Sannita, San Pietro Infine, Valle di Maddaloni,
1 caso a Castello del Matese, Formicola, Liberi, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Rocchetta e Croce, Valle Agricola, Casa Circondariale.