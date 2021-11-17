mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

13:45:03 I trentatré contagiati in più rispetto a ieri non rendono la dimensione di quanto siano state pesanti le ultime 24 ore sul piano dell’emergenza Coronavirus.

Sono stati ben 165 i nuovi positivi che si sono registrati nelle ultime 24 ore mitigati in parte dai 131 guariti.

Si continua a morire con una nuova vittima.

Il numero totale dei positivi attualmente è di 2434 casi.

Sul piano del vaccino sono 708603 le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre è salito a 640649 quello di coloro che hanno effettuato anche il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 223 casi seguito da Caserta con 171 casi

161 i casi a Aversa,

115 i casi a Villa Literno,

99 i casi a Orta di Atella,

98 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

95 i casi a Sant’Arpino,

81 i casi a Gricignano d’Aversa,

72 i casi a Cesa,

58 i casi a Trentola Ducenta,

52 i casi a Casaluce, San Marcellino,

47 i casi a Parete,

41 i casi a Capodrise,

40 i casi a Lusciano, San Tammaro, Villa di Briano,   

38 i casi a Casal di Principe, 

35 i casi a Bellona, Santa Maria a Vico,

34 i casi a Maddaloni,

33 i casi a Carinaro, San Nicola la Strada, Teverola,

32 i casi a Macerata Campania, 

31 i casi a Mondragone,

30 i casi a Casagiove,

29 i casi a Succivo,

27 i casi a Capua, Cervino, Portico di Caserta, San Cipriano d’Aversa,

26 i casi a Castel Volturno, San Felice a Cancello,

25 i casi a Alvignano,

24 i casi a Casapesenna,

22 i casi a Recale,

20 i casi a Arienzo,

19 i casi a San Prisco,

18 i casi a Casapulla,

17 i casi a Carinola, Frignano, Sessa Aurunca,

14 i casi Marzano Appio, Vitulazio,      

13 i casi a Cellole,

12 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore,

11 i casi a Alife, Francolise, Vairano Patenora,

10 i casi a Camigliano,

9 i casi a Curti, San Marco Evangelista,

8 i casi a Riardo,

7 i casi a Castel Morrone, Piedimonte Matese, Pietravairano,

6 i casi a Caiazzo, Falciano del Massico, Pastorano, Rocca D’Evandro,   

5 i casi a Castel Campagnano, Dragoni, Pratella, Presenzano, Teano,

4 i casi a Ailano, Castel di Sasso, Pontelatone, Raviscanina, Ruviano, Santa Maria la Fossa,

3 i casi a Caianello, Cancello ed Arnone, Galluccio, Sant’Angelo d’Alife,

2 i casi a Castel Morrone, Prata Sannita, San Pietro Infine, Valle di Maddaloni,   

1 caso a Castello del Matese, Formicola, Liberi, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Rocchetta e Croce, Valle Agricola, Casa Circondariale.

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:217 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:406 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:374 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next