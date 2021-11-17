13:45:03 I trentatré contagiati in più rispetto a ieri non rendono la dimensione di quanto siano state pesanti le ultime 24 ore sul piano dell’emergenza Coronavirus.

Sono stati ben 165 i nuovi positivi che si sono registrati nelle ultime 24 ore mitigati in parte dai 131 guariti.

Si continua a morire con una nuova vittima.

Il numero totale dei positivi attualmente è di 2434 casi.

Sul piano del vaccino sono 708603 le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre è salito a 640649 quello di coloro che hanno effettuato anche il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 223 casi seguito da Caserta con 171 casi

161 i casi a Aversa,

115 i casi a Villa Literno,

99 i casi a Orta di Atella,

98 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

95 i casi a Sant’Arpino,

81 i casi a Gricignano d’Aversa,

72 i casi a Cesa,

58 i casi a Trentola Ducenta,

52 i casi a Casaluce, San Marcellino,

47 i casi a Parete,

41 i casi a Capodrise,

40 i casi a Lusciano, San Tammaro, Villa di Briano,

38 i casi a Casal di Principe,

35 i casi a Bellona, Santa Maria a Vico,

34 i casi a Maddaloni,

33 i casi a Carinaro, San Nicola la Strada, Teverola,

32 i casi a Macerata Campania,

31 i casi a Mondragone,

30 i casi a Casagiove,

29 i casi a Succivo,

27 i casi a Capua, Cervino, Portico di Caserta, San Cipriano d’Aversa,

26 i casi a Castel Volturno, San Felice a Cancello,

25 i casi a Alvignano,

24 i casi a Casapesenna,

22 i casi a Recale,

20 i casi a Arienzo,

19 i casi a San Prisco,

18 i casi a Casapulla,

17 i casi a Carinola, Frignano, Sessa Aurunca,

14 i casi Marzano Appio, Vitulazio,

13 i casi a Cellole,

12 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore,

11 i casi a Alife, Francolise, Vairano Patenora,

10 i casi a Camigliano,

9 i casi a Curti, San Marco Evangelista,

8 i casi a Riardo,

7 i casi a Castel Morrone, Piedimonte Matese, Pietravairano,

6 i casi a Caiazzo, Falciano del Massico, Pastorano, Rocca D’Evandro,

5 i casi a Castel Campagnano, Dragoni, Pratella, Presenzano, Teano,

4 i casi a Ailano, Castel di Sasso, Pontelatone, Raviscanina, Ruviano, Santa Maria la Fossa,

3 i casi a Caianello, Cancello ed Arnone, Galluccio, Sant’Angelo d’Alife,

2 i casi a Castel Morrone, Prata Sannita, San Pietro Infine, Valle di Maddaloni,

1 caso a Castello del Matese, Formicola, Liberi, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Rocchetta e Croce, Valle Agricola, Casa Circondariale.