12:49:33 CASERTA. "Le elezioni in provincia di Caserta rappresentano una base di partenza per la creazione di un fronte progressista in terra di lavoro, che sia alternativo alle destre.

Come rappresentanti del Movimento 5 Stelle della provincia di Caserta, crediamo ci siano tutte le condizioni per lavorare ad un cantiere che replichi in provincia lo schema politico del governo Conte 2.

Il MoVimento 5 Stelle sta lavorando per partecipare alle imminenti elezioni con suoi consiglieri e supportate, assieme al centro sinistra, il candidato Presidente Antonio Mirra." Agostino Santillo, Senatore del Movimento 5 Stelle e Facilitatore agli affari interni della Campania.