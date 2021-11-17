mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

12:49:33 CASERTA. "Le elezioni in provincia di Caserta rappresentano una base di partenza per la creazione di un fronte progressista in terra di lavoro, che sia alternativo alle destre.

Come rappresentanti del Movimento 5 Stelle della provincia di Caserta, crediamo ci siano tutte le condizioni per lavorare ad un cantiere che replichi in provincia lo schema politico del governo Conte 2.

Il MoVimento 5 Stelle sta lavorando per partecipare alle imminenti elezioni con suoi consiglieri e supportate, assieme al centro sinistra, il candidato Presidente Antonio Mirra." Agostino Santillo, Senatore del Movimento 5 Stelle e Facilitatore agli affari interni della Campania.

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:216 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:401 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:373 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next