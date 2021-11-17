mucherino
07:39:18 MARCIANISE. Domenica 21 novembre 2021, alle ore 10.00, presso la sede della Coop Sociale "Incontro Felice", sita in via San Giuliano n. 220, si presenta il libro "A piedi scalzi", un romanzo "contro la pedofilia" scritto da Pina Farina.

A conversare con l'autrice il giornalsta Alessandro Tartaglione (Caffè Procope) e gli interventi di Raffaele Musone (Operatore Sociale e responsabile della Coop Sociale Incontro Felice), l'avvocato Salvatore Gionti e la poetessa Angela Olino

Sinossi: Nelle favole l’uomo cattivo è quasi sempre in cerca di bambini; le favole molto spesso prendono spunto dalla realtà, che a volte può essere peggiore della fantasia. L’esigenza di questo testo nasce dal desiderio di parlare di un tema tristemente discusso: la pedofilia. Riteniamo sia fondamentale imparare a riconoscere un pedofilo per permettere a tanti bambini di salvarsi e alla famiglie di intervenire in in maniera tempestiva!

Il volume inizia con un racconto che ha per protagonista una bambina di 9 anni costretta a cambiare abitudini di vita a causa di uno sconosciuto che a tutti i costi cerca di avere un contatto con lei attraverso appostamenti e inseguimenti. Una storia che raccoglie più punti di vista, per far comprendere quanto episodi del genere incidano non solo sul bambino, ma su tutto il suo contesto familiare e sociale. 

I personaggi sono romanzati, come pure i fatti, i luoghi e gli eventi che traggono purtroppo spunto dalle tante storie di cronaca. Il testo è integrato da una appendice tecnicolegale, curata da addetti ai lavori, che illustra gli attuali metodi di intervento sui bambini maltrattati e abusati sessualmente, il profilo criminologico del pedofilo e gli aspetti legislativi del fenomeno.

Pina Farina ha vissuto gran parte della sua vita tra Marcianise, Caserta e Mantova. Laureata in scienza della mediazione linguistica, ha approfondito i suoi studi in criminologia e ha conseguito due master per mediatore culturale/interculturale e mediatore familiare.

Insegnante presso una scuola di secondo grado grado della Provincia di Caserta, è mamma di tre figli. E' presidente dell'associazione al femminile "Noi voci di Donne", che gestisce un Centro Antiviolenza per donne in difficoltà. 

Incontro Felice è una cooperativa sociale con sede operativa a Marcianise, in via San Giuliano n 220. Telefono fisso 0823335512. Opera sul territorio di Caserta e provincia, offre servizi socio-assistenziali, riabilitativi ed educativi, finalizzati alla cura della persona.

 

