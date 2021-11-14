08:55:07 CASERTA. Sarà una settimana di votazioni quella che si aprirà per l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

L’ateneo casertano, infatti, rinnoverà il proprio senato accademico per il triennio 2021/2024.

Le consultazioni prenderanno il via con le elezioni dei rappresentanti dei dieci direttori di dipartimento e dei tre ricercatori che avranno luogo: il giorno 16 novembre dalle ore 9 alle ore 16 e il 17 dalle 9 alle 14.

Si passerà poi alle votazioni per l'elezione dei sei professori di ruolo - di cui almeno tre di seconda fascia - e dei tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. In questo caso gli elettori potranno votare il 2 dicembre dalle ore 8 alle ore 16 e il 3 dicembre dalle ore 8 alle ore 14.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto, muniti di valido documento di riconoscimento, nel rispetto delle vigenti prescrizioni anti Covid19 per l'accesso alle strutture universitarie.

Gli elettori dovranno essere muniti di green pass per poter esprimere la propria preferenza.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio.

Le credenziali per l'accesso al sistema, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto, saranno preventivamente fomite a ciascun elettore.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e ciascuna elezione risulterà valida se vi prenderà parte più di un terzo degli aventi diritto al voto.

La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti in Senato Accademico, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali, entro un termine tassativo di cinque giorni dalla data delle votazioni.

Eventuali ricorsi vanno presentati alla commissione elettorale centrale, e comunicati al Rettore,entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato.

Le valutazioni dei ricorsi avvengono in maniera rapidissima. La decisione sulle contestazioni viene espressa entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

Ultimato questo iter il rettore Giovanni Nicoletti procederà alla proclamazione dei nuovi senatori accademici che entreranno in carica quindi prima della pausa natalizia.