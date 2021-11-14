mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

08:55:07 CASERTA. Sarà una settimana di votazioni quella che si aprirà per l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

L’ateneo casertano, infatti, rinnoverà il proprio senato accademico per il triennio 2021/2024.

Le consultazioni prenderanno il via con le elezioni dei rappresentanti dei dieci direttori di dipartimento e dei tre ricercatori che avranno luogo: il giorno 16 novembre dalle ore 9 alle ore 16 e il 17 dalle 9 alle 14.

Si passerà poi alle votazioni per l'elezione dei sei professori di ruolo - di cui almeno tre di seconda fascia - e dei tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. In questo caso gli elettori potranno votare il 2 dicembre dalle ore 8 alle ore 16 e il 3 dicembre dalle ore 8 alle ore 14.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto, muniti di valido documento di riconoscimento, nel rispetto delle vigenti prescrizioni anti Covid19 per l'accesso alle strutture universitarie.

Gli elettori dovranno essere muniti di green pass per poter esprimere la propria preferenza.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio.

Le credenziali per l'accesso al sistema, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto, saranno preventivamente fomite a ciascun elettore.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e ciascuna elezione risulterà valida se vi prenderà parte più di un terzo degli aventi diritto al voto.

La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti in Senato Accademico, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali, entro un termine tassativo di cinque giorni dalla data delle votazioni.

Eventuali ricorsi vanno presentati alla commissione elettorale centrale, e comunicati al Rettore,entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato.

Le valutazioni dei ricorsi avvengono in maniera rapidissima. La decisione sulle contestazioni viene espressa entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

Ultimato questo iter il rettore Giovanni Nicoletti procederà alla proclamazione dei nuovi senatori accademici che entreranno in carica quindi prima della pausa natalizia.

 

zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:175 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:366 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:351 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next