17:23:13 CASERTA. "Le infrastrutture contano molto per rilanciare interi territori, conta la banda larga e la possibilità di raggiungere facilmente i diversi luoghi.

Dobbiamo fare un salto di qualità, abbiamo risorse imponenti dal Pnrr".

È quanto ha affermato a Caserta il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in occasione della borsa del turismo che si è svolta alla Reggia di Caserta su iniziative della Camera di commercio.

"Avremo in due anni una rete metropolitana che copre tutta la regione - ha aggiunto De Luca - abbiamo realizzato un sistema aeroportuale regionale facendo leva su Capodichino. Eravamo l'unica grande Regione d'Italia ad avere un solo aeroporto, decollerà a breve il 'Salerno Costa d'Amalfi', con un incremento potenziale di altri 4/5 milioni di viaggiatori sul nostro territorio".