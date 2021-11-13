15:09:16 I carabinieri della Compagnia di Aversa e delle Stazioni dipendenti, nel corso dei servizi di controllo del territorio, svolti in quel centro ed in quelli limitrofi con il supporto di personale della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania, indirizzati al controllo degli esercizi commerciali, alla prevenzione e repressione degli illeciti al codice della strada, nonché a prevenire e reprimere la commissione dei reati predatori, hanno proceduto al controllo di 65 persone e 10 veicoli, ed al sequestro di 2 autovetture risultate prive di copertura assicurativa.

Sono state inoltre segnalate all’autorità competente 2 giovani sorpresi con 2 gr. di hashish.

Nel corso del medesimo servizio, per quanto attiene al controllo degli esercizi commerciali sono state sequestrate, all’interno di un bar di San Marcellino, 5 slot machine regolarmente funzionanti, ma non collegate alla rete dei monopoli, con codici identificativi ma prive dei titoli autorizzativi. La titolare del bar è stata denunciata.

È Stato altresì deferito il proprietario di un bar di Trentola Ducenta, che all’interno del suo esercizio commerciale ospitava giochi elettronici senza la prevista autorizzazione e senza esporre la tabella dei giochi proibiti, così come previsto dalla vigente normativa in materia.