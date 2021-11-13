15:08:01 Altri 150 positivi nelle ultime 24 ore: è questo il dato che viene fuori dal report dell’Asl di oggi. L’incremento del contagio è stato mitigato dal numero dei guariti 83, anche se sono 66 i positivi in più rispetto a ieri per un totale di 2203 casi.
Sul fronte vaccini sono 707257 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 638830 quello di coloro che hanno ricevuto la seconda.
La notizia peggiore, però, è rappresentata dall’ennesimo morto.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 195 casi seguito da Caserta con 150 casi
133 i casi a Aversa,
121 i casi a Villa Literno
93 i casi Sant’Arpino,
79 i casi a Orta di Atella,
78 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
73 i casi a Gricignano d’Aversa,
63 i casi a Cesa,
58 i casi a Trentola Ducenta,
49 i casi a Casaluce,
46 i casi a San Marcellino,
42 i casi a San Tammaro,
40 i casi a Capodrise,
38 i casi a Casal di Principe, Parete,
33 i casi a San Nicola la Strada,
31 i casi a Alvignano, Santa Maria a Vico, Succivo,
30 i casi a Maddaloni, Mondragone, Teverola,
28 i casi a Bellona, Carinaro, Casapesenna, Villa di Briano,
27 i casi a Casagiove, Castel Volturno,
26 i casi a Casapulla, San Cipriano d’Aversa,
23 i casi a Carinola, Cervino, Lusciano, San Prisco,
22 i casi a Capua,
18 i casi a Arienzo, Macerata Campania, Portico di Caserta, San Felice a Cancello, Sessa Aurunca,
16 i casi a Vitulazio,
15 i casi a Frignano, Recale,
14 i casi Alife, Camigliano,
13 i casi a Curti,
12 i casi a Calvi Risorta, Marzano Appio, Pignataro Maggiore,
11 i casi a San Marco Evangelista,
10 i casi a Francolise, Vairano Patenora,
9 i casi a Cellole, Dragoni,
8 i casi a Pastorano,
7 i casi a Castel Morrone, Piedimonte Matese, Pratella,
6 i casi a Falciano del Massico, Pietravairano, Rocca D’Evandro,
5 i casi a Caiazzo, Riardo,
4 i casi a Ailano, Castel Campagnano, Santa Maria la Fossa, Teano, Valle di Maddaloni,
3 i casi a Caianello, Raviscanina, Ruviano, Sant’Angelo d’Alife,
2 i casi a Cancello ed Arnone, Castel di Sasso, Pontelatone, Prata Sannita, San Pietro Infine,
1 caso a Castel Morrone, Castello del Matese, Formicola, Galluccio, Liberi, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Presenzano, Rocchetta e Croce, Valle Agricola, Casa Circondariale.