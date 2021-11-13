15:08:01 Altri 150 positivi nelle ultime 24 ore: è questo il dato che viene fuori dal report dell’Asl di oggi. L’incremento del contagio è stato mitigato dal numero dei guariti 83, anche se sono 66 i positivi in più rispetto a ieri per un totale di 2203 casi.

Sul fronte vaccini sono 707257 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 638830 quello di coloro che hanno ricevuto la seconda.

La notizia peggiore, però, è rappresentata dall’ennesimo morto.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 195 casi seguito da Caserta con 150 casi

133 i casi a Aversa,

121 i casi a Villa Literno

93 i casi Sant’Arpino,

79 i casi a Orta di Atella,

78 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

73 i casi a Gricignano d’Aversa,

63 i casi a Cesa,

58 i casi a Trentola Ducenta,

49 i casi a Casaluce,

46 i casi a San Marcellino,

42 i casi a San Tammaro,

40 i casi a Capodrise,

38 i casi a Casal di Principe, Parete,

33 i casi a San Nicola la Strada,

31 i casi a Alvignano, Santa Maria a Vico, Succivo,

30 i casi a Maddaloni, Mondragone, Teverola,

28 i casi a Bellona, Carinaro, Casapesenna, Villa di Briano,

27 i casi a Casagiove, Castel Volturno,

26 i casi a Casapulla, San Cipriano d’Aversa,

23 i casi a Carinola, Cervino, Lusciano, San Prisco,

22 i casi a Capua,

18 i casi a Arienzo, Macerata Campania, Portico di Caserta, San Felice a Cancello, Sessa Aurunca,

16 i casi a Vitulazio,

15 i casi a Frignano, Recale,

14 i casi Alife, Camigliano,

13 i casi a Curti,

12 i casi a Calvi Risorta, Marzano Appio, Pignataro Maggiore,

11 i casi a San Marco Evangelista,

10 i casi a Francolise, Vairano Patenora,

9 i casi a Cellole, Dragoni,

8 i casi a Pastorano,

7 i casi a Castel Morrone, Piedimonte Matese, Pratella,

6 i casi a Falciano del Massico, Pietravairano, Rocca D’Evandro,

5 i casi a Caiazzo, Riardo,

4 i casi a Ailano, Castel Campagnano, Santa Maria la Fossa, Teano, Valle di Maddaloni,

3 i casi a Caianello, Raviscanina, Ruviano, Sant’Angelo d’Alife,

2 i casi a Cancello ed Arnone, Castel di Sasso, Pontelatone, Prata Sannita, San Pietro Infine,

1 caso a Castel Morrone, Castello del Matese, Formicola, Galluccio, Liberi, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Presenzano, Rocchetta e Croce, Valle Agricola, Casa Circondariale.