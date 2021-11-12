17:51:46 Sarà il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra il candidato presidente della Provincia per il Partito democratico.
Il nome dell’avvocato è stato deliberato al termine di una riunione della segreteria provinciale che si è chiusa da pochi minuti.
A sostegno del primo cittadino un documento unitario in fase di elaborazione nel quale sono rappresentate le ragioni della scelta.
Il passaggio successivo è rappresentato dalla riunione degli amministratori estesa alle civiche, al M5S e ad ArticoloUno che si terrà domenica per cercare di rafforzare la proposta politica che accompagnerà il primo cittadino nella tornata del prossimo 18 dicembre.
Mirra è stato da poco rieletto sindaco a Santa Maria Capua Vetere con un suffragio ampissimo: in entrambe le consiliature, l’avvocato ha vinto al primo turno.
In precedenza è stato consigliere provinciale del Partito democratico.