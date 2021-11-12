16:02:49 Si è "pienamente entrati nelle quarta ondata", oggi in Campania ci sono 869 positivi," ma, dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, "se cresce la percentuale di positivi soprattutto non vaccinati avremo gli ospedali di nuovo ingolfati".

Per questo, annuncia nella consueta diretta Fb, "martedì avremo una riunione con direttori generali di aziende e Asl per fare il punto sui posti letto.

Cominciamo ad avere il problema che era prevedibile, più aumentano ricoveri Covid più diminuiscono altre prestazioni".

Giuseppe Sorbo