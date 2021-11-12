mucherino
14:02:12 In Francolise, frazione Sant'Andrea del Pizzone, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto un 31enne di Sparanise ritenuto responsabile di tentata estorsione. 

L’uomo, mediante azioni minatorie, poste in essere attraverso messaggistica social whatsapp e telegram, ha tentato di costringere la vittima, un 39enne di Francolise, a corrispondergli una somma di danaro senza giustificato motivo. I carabinieri, come poi confermato dalla vittima,  hanno accertato che non si è trattato di un singolo episodio ma di più richieste che si sono susseguitesi nel tempo.  

Riscontri al riguardo sono stati acquisiti dai militari dell’Arma attraverso l’intervento di personale tecnico informatico che è riuscito a risalire ai messaggi minatori con cui l’arrestato tentava di costringere la vittima a corrispondergli denaro senza alcun motivo. 

Il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari presso proprio domicilio.

 

