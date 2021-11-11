mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

15:53:02 Corre ancora velocissima l’ondata di contagio in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore sono ancora 148 i nuovi positivi.

L’incremento viene mitigato dai 79 guariti che comunque determinano una crescita di 69 casi per un totale di 2096 positivi.

Sul fronte vaccini sono 706637 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 637740 quello di coloro che hanno ricevuto anche il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 176 casi seguito da Villa Literno con 139 casi

133 i casi a Caserta,

118 i casi a Aversa,

82 i casi Sant’Arpino,

79 i casi a Gricignano d’Aversa,

70 i casi a Orta di Atella,

69 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

64 i casi a Cesa,

55 i casi a Trentola Ducenta,

47 i casi a Casaluce,

43 i casi a San Marcellino,

41 i casi a Maddaloni,

40 i casi a San Tammaro, 

38 i casi a Casal di Principe,

35 i casi a Capodrise

34 i casi a, Santa Maria a Vico, Succivo,

31 i casi a Carinaro,

30 i casi a Alvignano, 

29 i casi a San Nicola la Strada, Villa di Briano,   

28 i casi a Casapesenna,

27 i casi a Bellona, Casapulla, Teverola,

25 i casi a Lusciano,

24 i casi a Cervino,

23 i casi a Carinola, Casagiove, Castel Volturno, Mondragone,

22 i casi a Parete, San Cipriano d’Aversa,

21 i casi a Capua, San Prisco,

18 i casi a Arienzo, Sessa Aurunca,

17 i casi a Macerata Campania, 

16 i casi a Portico di Caserta,

15 i casi a Alife, Camigliano, Recale, Vitulazio,

14 i casi San Felice a Cancello,       

13 i casi a Curti,

12 i casi a Frignano, Marzano Appio,

11 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore,

10 i casi a Francolise,

9 i casi a Cellole, Dragoni, San Marco Evangelista, Vairano Patenora,

8 i casi a Pastorano,

7 i casi a Castel Morrone, Piedimonte Matese, Pratella,

6 i casi a Caiazzo, Pietravairano,

5 i casi a Rocca D’Evandro, Teano, Valle di Maddaloni,   

4 i casi a Castel Campagnano, Raviscanina, Riardo, Santa Maria la Fossa,

3 i casi a Caianello, Falciano del Massico, Sant’Angelo d’Alife,   

2 i casi a Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Castel di Sasso, Prata Sannita, San Gregorio Matese,

1 caso a Castel Morrone, Castello del Matese, Formicola,  Galluccio, Liberi, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Pontelatone, Presenzano, Ruviano, San Pietro Infine, Casa Circondariale.

icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:110 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:330 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:315 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next