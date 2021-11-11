15:53:02 Corre ancora velocissima l’ondata di contagio in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore sono ancora 148 i nuovi positivi.

L’incremento viene mitigato dai 79 guariti che comunque determinano una crescita di 69 casi per un totale di 2096 positivi.

Sul fronte vaccini sono 706637 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 637740 quello di coloro che hanno ricevuto anche il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 176 casi seguito da Villa Literno con 139 casi

133 i casi a Caserta,

118 i casi a Aversa,

82 i casi Sant’Arpino,

79 i casi a Gricignano d’Aversa,

70 i casi a Orta di Atella,

69 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

64 i casi a Cesa,

55 i casi a Trentola Ducenta,

47 i casi a Casaluce,

43 i casi a San Marcellino,

41 i casi a Maddaloni,

40 i casi a San Tammaro,

38 i casi a Casal di Principe,

35 i casi a Capodrise

34 i casi a, Santa Maria a Vico, Succivo,

31 i casi a Carinaro,

30 i casi a Alvignano,

29 i casi a San Nicola la Strada, Villa di Briano,

28 i casi a Casapesenna,

27 i casi a Bellona, Casapulla, Teverola,

25 i casi a Lusciano,

24 i casi a Cervino,

23 i casi a Carinola, Casagiove, Castel Volturno, Mondragone,

22 i casi a Parete, San Cipriano d’Aversa,

21 i casi a Capua, San Prisco,

18 i casi a Arienzo, Sessa Aurunca,

17 i casi a Macerata Campania,

16 i casi a Portico di Caserta,

15 i casi a Alife, Camigliano, Recale, Vitulazio,

14 i casi San Felice a Cancello,

13 i casi a Curti,

12 i casi a Frignano, Marzano Appio,

11 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore,

10 i casi a Francolise,

9 i casi a Cellole, Dragoni, San Marco Evangelista, Vairano Patenora,

8 i casi a Pastorano,

7 i casi a Castel Morrone, Piedimonte Matese, Pratella,

6 i casi a Caiazzo, Pietravairano,

5 i casi a Rocca D’Evandro, Teano, Valle di Maddaloni,

4 i casi a Castel Campagnano, Raviscanina, Riardo, Santa Maria la Fossa,

3 i casi a Caianello, Falciano del Massico, Sant’Angelo d’Alife,

2 i casi a Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Castel di Sasso, Prata Sannita, San Gregorio Matese,

1 caso a Castel Morrone, Castello del Matese, Formicola, Galluccio, Liberi, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Pontelatone, Presenzano, Ruviano, San Pietro Infine, Casa Circondariale.