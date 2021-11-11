15:42:14 CASERTA. EDUSCOPIO 2021 classifica il “Giannone” per il nono anno consecutivo tra i primi 5 licei classici della Campania. Primo liceo classico a Caserta città, primo della provincia, nella top five della regione Campania, dopo i napoletani “Sannazzaro”, “Vittorio Emanuele II”, Umberto I”, Convitto Vittorio Emanuele”.

Il punteggio viene assegnato sulla base della media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola sulla base della percentuale esami superati.

All'università è importante non solo superare gli esami nei tempi previsti, ma anche farlo bene, cioè con buoni voti, laurearsi in tempo e aver avuto tra diploma, laurea e occupazione il percorso più breve possibile.

Per capire se una scuola dà buone basi, bisogna valutare cosa è successo a chi si è diplomato in quella scuola e poi si è iscritto all'università e il Giannone, da sempre, è la massima garanzia di successo, rigore e serietà sul territorio.

Su 173 maturandi nell’ a. s. 2020-2021, in piena pandemia, tra liceo classico e scientifico ben 77 hanno conseguito il massimo dei voti e precisamente 59 con votazione 100 e 18 con 100 e lode.

Ma non è stato il liceo a premiare per primo questi ragazzi, bensì, nel quinquennio, una lunga teoria di successi, anche in DAD, che il GIANNONE, scuola severa e non autoreferenziale, ha coronato con il voto di maturità: ingressi nelle facoltà a numero chiuso e presso Università straniere (Oxford, ETH), vittorie nei certamina e agoni nazionali e internazionali tra i quali il Certamen di filosofia CASSIRER, il Premio nazionale delle Camere di Commercio per il Festival cinematografico on line a cui hanno partecipato 180 paesi del mondo, il Certamen ciceroniano, le Olimpiadi di Italiano, le Olimpiadi delle lingue classiche, il Concorso letterario Virgiliano, il Concorso europeo Erasmus per il miglior logo del programma di internazionalizzazione studentesca, stage formativi all’estero e mobilità in USA, Canada, Atene, Lisbona, Edimburgo, S. Pietroburgo.