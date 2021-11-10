22:36:53 Avrebbe abusato della figlia sin dai tempi in cui era solo una bambina: violenza sessuale aggravata e maltrattamenti, questi ultimi sia nei confronti della figlia che della moglie, sono le gravi accuse ipotizzate nei confronti di un 51 enne marocchino residente in provincia di Benevento arrestato dagli agenti della Squadra mobile in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura.

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia, presentata il 27 settembre scorso alla Questura di Benevento dalla figlia dell'indagato.

In quella sede la ragazza ha descritto numerose condotte di violenza sessuale, continuate e reiterate, perpetrate dall'uomo sin da quando era minorenne.

Dopo la denuncia della giovane è stato immediatamente avviato il protocollo "Codice Rosso" e la donna è stata ascoltata con l'ausilio di una esperta in psicologia: la persona offesa ha raccontato nel dettaglio le violenze sessuali ai suoi danni e i maltrattamenti subiti ad opera del padre e in presenza dei fratelli minorenni.

E' emerso inoltre che anche la moglie dell'indagato, pure lei di nazionalità marocchina, era vittima di maltrattamenti da parte del coniuge. Le indagini hanno inoltre appurato che il padre aveva abusato della figlia sin da quando era bambina.