17:07:25 CASERTA. «Reborn, intorno alla libertà».

Questo lo spettacolo che la compagnia casertana di danza CJC Company porta in scena giovedì 11 novembre alle 20 al Teatro Comunale «Costantino Parravano».

L’evento fa parte della rassegna «Ripartiamo dal teatro», promossa dagli Assessorati alla Cultura e ai Grandi Eventi del Comune di Caserta e finanziata dalla Regione Campania (POC Campania 2014-2020), in programma fino al 30 novembre.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione 72 ore prima di ogni spettacolo su www.eventbrite.it.

L’accesso agli eventi è consentito agli spettatori muniti di green pass e di mascherina.

«Reborn» nasce dall’idea dei direttori Luca Pasquariello e Nunzia d’Aniello di mettere su una compagnia di danzatori e uno spettacolo che lanciasse un messaggio di grande desiderio di rinascita, una conseguenza di questo lunghissimo periodo di pandemia che ha segnato tutti fortemente!

Nello spettacolo, che vede come protagonisti tutti gli allievi professionisti della Cjc e i ballerini professionisti Filena Gentile, Annalisa Barbato, Nicola Pennacchio e Luca Pasquariello, si evince un gran desiderio di ricominciare attraverso coreografie che racchiuderanno in sé tecnica, passione, forza e desiderio, quel desiderio di rinascere, di iniziare una nuova vita attraverso la similitudine di uno dei più fragili degli esseri viventi, le farfalle.

Lo spettacolo, con le coreografie di Luca Pasquariello e Raffaele D’Anna, sarà centrato sulla trasformazione da bruco a farfalla, riconducendo al periodo di chiusura dove ci si è sentiti bloccati, fino a toccare di nuovo la libertà. Il messaggio principale, che la compagnia con questo spettacolo vuole lanciare, è di sentirsi sempre liberi, non desiderare costantemente il futuro, ma imparare a vivere il presente.

La Cjc Company si è impegnata in questo brevissimo tempo a mettere in piedi uno spettacolo degno di essere chiamato tale. Si ringraziano tutti i danzatori che prenderanno parte e il Comune di Caserta che con questa bella iniziativa ha lanciato un messaggio di ripresa.

Info

“REBORN”, primo spettacolo della CJC COMPANY.

Diretto da Luca Pasquariello e Nunzia d’Aniello.

Coreografie di Raffaele D’Anna e Luca Pasquariello

Danzatori: Filena Gentile, Nicola Pennacchio, Annalisa Barbato, Luca Pasquariello, Chiara Ricciardi, Giuseppe Castrignano’, Marianna Lieto, Caterina Lepore, Arianna Santoro, Raffaela Fernandez, Ilenia Bonuomo, Simona Blandolino

