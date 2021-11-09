13:27:03 Nuovi positivi e guariti si annullano, ma la notizia migliore è che oggi non si registrano decessi: è questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl sul Coronavirus.
Sono stati 60 i positivi nelle ultime 24 ore a fronte dei 68 guariti, per un totale di 1898 positivi, 8 in meno rispetto a ieri.
Sul fronte vaccini sono salite a 705711 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è arrivato a 636359 quello di coloro che si sono sottoposti anche al richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 149 casi seguito da Villa Literno con 128 casi
112 i casi a Aversa,
102 i casi a Caserta,
77 i casi Sant’Arpino,
75 i casi a Gricignano d’Aversa,
64 i casi a Orta di Atella,
62 i casi a Cesa,
55 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
51 i casi a Trentola Ducenta,
46 i casi a Casaluce,
40 i casi a Maddaloni,
38 i casi a San Marcellino,
34 i casi a Casal di Principe,
33 i casi a Capodrise,
32 i casi a Carinola,
31 i casi a Carinaro,
30 i casi a Santa Maria a Vico,
29 i casi a Alvignano,
28 i casi a Casapesenna, Succivo,
26 i casi a San Tammaro, Teverola,
25 i casi a Casapulla, Cervino,
24 i casi a Bellona, Capua, Lusciano,
23 i casi a Castel Volturno, Mondragone, Villa di Briano,
22 i casi a Casagiove, San Nicola la Strada,
20 i casi a Camigliano,
19 i casi a Arienzo,
18 i casi a Alife, San Prisco,
17 i casi a Sessa Aurunca,
16 i casi a San Cipriano d’Aversa,
15 i casi a Recale, San Felice a Cancello,
14 i casi a Macerata Campania, Parete, Vitulazio,
13 i casi a Frignano,
12 i casi a Calvi Risorta,
10 i casi a Portico di Caserta,
9 i casi a Curti, Dragoni, Francolise, Marzano Appio,
8 i casi a Cellole, Pignataro Maggiore, San Marco Evangelista,
7 i casi a Castel Morrone, Pratella, Vairano Patenora,
6 i casi a Pietravairano,
5 i casi a Caiazzo, Rocca D’Evandro, Teano, Valle di Maddaloni,
4 i casi a Castel Campagnano, Piedimonte Matese, Raviscanina, Riardo,
3 i casi a Caianello, Castello del Matese, Pastorano, Santa Maria la Fossa,
2 i casi a Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Castel di Sasso, Castel Morrone, Falciano del Massico, Liberi, Prata Sannita, San Gregorio Matese,
1 caso a Formicola, Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Presenzano, San Pietro Infine, Sant’Angelo d’Alife, Casa Circondariale.