13:27:03 Nuovi positivi e guariti si annullano, ma la notizia migliore è che oggi non si registrano decessi: è questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl sul Coronavirus.

Sono stati 60 i positivi nelle ultime 24 ore a fronte dei 68 guariti, per un totale di 1898 positivi, 8 in meno rispetto a ieri.

Sul fronte vaccini sono salite a 705711 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è arrivato a 636359 quello di coloro che si sono sottoposti anche al richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 149 casi seguito da Villa Literno con 128 casi

112 i casi a Aversa,

102 i casi a Caserta,

77 i casi Sant’Arpino,

75 i casi a Gricignano d’Aversa,

64 i casi a Orta di Atella,

62 i casi a Cesa,

55 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

51 i casi a Trentola Ducenta,

46 i casi a Casaluce,

40 i casi a Maddaloni,

38 i casi a San Marcellino,

34 i casi a Casal di Principe,

33 i casi a Capodrise,

32 i casi a Carinola,

31 i casi a Carinaro,

30 i casi a Santa Maria a Vico,

29 i casi a Alvignano,

28 i casi a Casapesenna, Succivo,

26 i casi a San Tammaro, Teverola,

25 i casi a Casapulla, Cervino,

24 i casi a Bellona, Capua, Lusciano,

23 i casi a Castel Volturno, Mondragone, Villa di Briano,

22 i casi a Casagiove, San Nicola la Strada,

20 i casi a Camigliano,

19 i casi a Arienzo,

18 i casi a Alife, San Prisco,

17 i casi a Sessa Aurunca,

16 i casi a San Cipriano d’Aversa,

15 i casi a Recale, San Felice a Cancello,

14 i casi a Macerata Campania, Parete, Vitulazio,

13 i casi a Frignano,

12 i casi a Calvi Risorta,

10 i casi a Portico di Caserta,

9 i casi a Curti, Dragoni, Francolise, Marzano Appio,

8 i casi a Cellole, Pignataro Maggiore, San Marco Evangelista,

7 i casi a Castel Morrone, Pratella, Vairano Patenora,

6 i casi a Pietravairano,

5 i casi a Caiazzo, Rocca D’Evandro, Teano, Valle di Maddaloni,

4 i casi a Castel Campagnano, Piedimonte Matese, Raviscanina, Riardo,

3 i casi a Caianello, Castello del Matese, Pastorano, Santa Maria la Fossa,

2 i casi a Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Castel di Sasso, Castel Morrone, Falciano del Massico, Liberi, Prata Sannita, San Gregorio Matese,

1 caso a Formicola, Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Presenzano, San Pietro Infine, Sant’Angelo d’Alife, Casa Circondariale.