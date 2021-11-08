13:34:47 Continua ancora a crescere il numero dei positivi in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore sono stati 62 i positivi a fronte di 35 guariti.
Attualmente sono 1906 i contagiati da Covid per un incremento di 26 rispetto a ieri.
La notizia peggiore è che continua a registrarsi ancora un’altra vittima.
Sono 705383 le persone che si sono sottoposte alla prima dose di vaccino, mentre è salito a 635681 quello di coloro che hanno ricevuto il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 142 casi seguito da Villa Literno con 137 casi
108 i casi a Aversa,
95 i casi a Caserta,
78 i casi Sant’Arpino,
76 i casi a Gricignano d’Aversa,
63 i casi a Orta di Atella,
61 i casi a Cesa,
57 i casi a Santa Maria Capua Vetere, Trentola Ducenta,
47 i casi a Casaluce,
42 i casi a San Marcellino,
40 i casi a Maddaloni,
38 i casi a Casal di Principe,
36 i casi a Carinola,
31 i casi a Carinaro, Santa Maria a Vico,
30 i casi a Capodrise,
29 i casi a Succivo,
28 i casi a Casapesenna,
26 i casi a Capua, Cervino, Mondragone, Villa di Briano,
25 i casi a Alvignano, Lusciano, Teverola,
24 i casi a Bellona, Castel Volturno,
21 i casi a Casapulla, San Nicola la Strada, San Tammaro,
20 i casi a Alife, Arienzo, Camigliano,
19 i casi a Casagiove,
18 i casi a San Prisco,
17 i casi a Sessa Aurunca,
16 i casi a Recale, San Cipriano d’Aversa,
15 i casi a Frignano, Macerata Campania,
14 i casi a Parete, Vitulazio,
12 i casi a Calvi Risorta, San Felice a Cancello,
10 i casi a San Marco Evangelista,
9 i casi a Curti, Francolise, Marzano Appio,
8 i casi a Cellole, Pignataro Maggiore, Vairano Patenora,
7 i casi a Castel Campagnano, Castel Morrone, Portico di Caserta, Pratella,
6 i casi a Pietravairano,
5 i casi a Caiazzo, Dragoni, Rocca D’Evandro, Teano, Valle di Maddaloni,
4 i casi a Piedimonte Matese, Raviscanina, Riardo,
3 i casi a Caianello, Castello del Matese, Pastorano, San Gregorio Matese, Santa Maria la Fossa,
2 i casi a Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Castel di Sasso, Castel Morrone, Falciano del Massico, Liberi, Prata Sannita,
1 caso a Formicola, Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Presenzano, San Pietro Infine, Sant’Angelo d’Alife, Casa Circondariale.