13:34:47 Continua ancora a crescere il numero dei positivi in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore sono stati 62 i positivi a fronte di 35 guariti.

Attualmente sono 1906 i contagiati da Covid per un incremento di 26 rispetto a ieri.

La notizia peggiore è che continua a registrarsi ancora un’altra vittima.

Sono 705383 le persone che si sono sottoposte alla prima dose di vaccino, mentre è salito a 635681 quello di coloro che hanno ricevuto il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 142 casi seguito da Villa Literno con 137 casi

108 i casi a Aversa,

95 i casi a Caserta,

78 i casi Sant’Arpino,

76 i casi a Gricignano d’Aversa,

63 i casi a Orta di Atella,

61 i casi a Cesa,

57 i casi a Santa Maria Capua Vetere, Trentola Ducenta,

47 i casi a Casaluce,

42 i casi a San Marcellino,

40 i casi a Maddaloni,

38 i casi a Casal di Principe,

36 i casi a Carinola,

31 i casi a Carinaro, Santa Maria a Vico,

30 i casi a Capodrise,

29 i casi a Succivo,

28 i casi a Casapesenna,

26 i casi a Capua, Cervino, Mondragone, Villa di Briano,

25 i casi a Alvignano, Lusciano, Teverola,

24 i casi a Bellona, Castel Volturno,

21 i casi a Casapulla, San Nicola la Strada, San Tammaro,

20 i casi a Alife, Arienzo, Camigliano,

19 i casi a Casagiove,

18 i casi a San Prisco,

17 i casi a Sessa Aurunca,

16 i casi a Recale, San Cipriano d’Aversa,

15 i casi a Frignano, Macerata Campania,

14 i casi a Parete, Vitulazio,

12 i casi a Calvi Risorta, San Felice a Cancello,

10 i casi a San Marco Evangelista,

9 i casi a Curti, Francolise, Marzano Appio,

8 i casi a Cellole, Pignataro Maggiore, Vairano Patenora,

7 i casi a Castel Campagnano, Castel Morrone, Portico di Caserta, Pratella,

6 i casi a Pietravairano,

5 i casi a Caiazzo, Dragoni, Rocca D’Evandro, Teano, Valle di Maddaloni,

4 i casi a Piedimonte Matese, Raviscanina, Riardo,

3 i casi a Caianello, Castello del Matese, Pastorano, San Gregorio Matese, Santa Maria la Fossa,

2 i casi a Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Castel di Sasso, Castel Morrone, Falciano del Massico, Liberi, Prata Sannita,

1 caso a Formicola, Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Presenzano, San Pietro Infine, Sant’Angelo d’Alife, Casa Circondariale.