Esiste ancora una questione meridionale? Gli enti del sud sono pronti a colmare il divario? Hanno una struttura in grado di sfruttare le risorse del ricovery found?

Di questo e altro si è discusso nella mattinata di venerdì 5 novembre 2021, presso la Sala conferenze del Loggione di Teano, in un convegno dal tema “L’Unità Nazionale alla luce della nuova questione meridionale: piano nazionale di rinascita e resilienza e sviluppo delle aree interne”.

Con il ruolo di moderatore da parte di Luigi Bosco, il convegno ha preso inizio con i saluti del Sindaco di Teano Dino D’Andrea per poi passare nel vivo dell’incontro con gli interventi di Michele Cammarano (Presidente Commissione Aree Interne Regione Campania) e di Clemente Mastella (Sindaco di Benevento). Presente anche il sindaco di Cellole Guido Di Leone, il vice sindaco Giovanni Iovino, l'assessore al Turismo Giuseppe Ponticelli e il delegato al verde pubblico Francesco Barretta.

