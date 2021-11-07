13:14:18 Ci sono ulteriori 125 positivi al Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Caserta: il contagio non dà tregua a Terra di Lavoro.
I 58 guariti mitigano solo in parte il numero dei nuovi positivi che incrementano rispetto a ieri di 66 unità per un totale di 1808 casi.
La notizia peggiore è rappresentata dalla nuova vittima fatta dal virus.
Sul fronte vaccino sono 705084 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è arrivato a 634871 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 138 casi seguito da Villa Literno con 127 casi
90 i casi a Aversa,
86 i casi a Caserta,
80 i casi Sant’Arpino,
65 i casi a Gricignano d’Aversa,
56 i casi a Cesa, Santa Maria Capua Vetere,
53 i casi a Orta di Atella, Trentola Ducenta,
42 i casi a Casaluce,
40 i casi a Maddaloni,
39 i casi a San Marcellino,
36 i casi a Casal di Principe,
35 i casi a Carinola,
31 i casi a Carinaro,
30 i casi a Cervino,
29 i casi a Alvignano, Santa Maria a Vico,
28 i casi a Capodrise, Capua,
27 i casi a Casapesenna, Mondragone,
26 i casi a Succivo,
25 i casi a Alife, Castel Volturno, Lusciano,
24 i casi a Casapulla, Villa di Briano,
22 i casi a San Nicola la Strada,
21 i casi a Teverola,
20 i casi a Camigliano,
19 i casi a Arienzo,
18 i casi a Bellona, Sessa Aurunca,
17 i casi a Casagiove, Recale,
16 i casi a San Tammaro,
14 i casi a Macerata Campania, San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello,
13 i casi a San Prisco, Vitulazio,
11 i casi a Calvi Risorta, Frignano, Parete,
10 i casi a Portico di Caserta, San Marco Evangelista, Valle di Maddaloni,
9 i casi a Caiazzo, Castel Campagnano,
8 i casi a Curti, Vairano Patenora,
7 i casi a Castel Morrone, Marzano Appio, Pignataro Maggiore, Pratella,
6 i casi a Francolise, Piedimonte Matese, Pietravairano,
5 i casi a Cellole, Rocca D’Evandro, Teano,
4 i casi a Dragoni, Raviscanina, Riardo,
3 i casi a Castello del Matese, Pastorano, San Gregorio Matese,
2 i casi a Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Castel di Sasso, Castel Morrone, Liberi, Prata Sannita,
1 caso a Caianello, Falciano del Massico, Formicola, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Presenzano, Roccaromana, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife, Sparanise, Casa Circondariale.