13:14:18 Ci sono ulteriori 125 positivi al Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Caserta: il contagio non dà tregua a Terra di Lavoro.

I 58 guariti mitigano solo in parte il numero dei nuovi positivi che incrementano rispetto a ieri di 66 unità per un totale di 1808 casi.

La notizia peggiore è rappresentata dalla nuova vittima fatta dal virus.

Sul fronte vaccino sono 705084 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è arrivato a 634871 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 138 casi seguito da Villa Literno con 127 casi

90 i casi a Aversa,

86 i casi a Caserta,

80 i casi Sant’Arpino,

65 i casi a Gricignano d’Aversa,

56 i casi a Cesa, Santa Maria Capua Vetere,

53 i casi a Orta di Atella, Trentola Ducenta,

42 i casi a Casaluce,

40 i casi a Maddaloni,

39 i casi a San Marcellino,

36 i casi a Casal di Principe,

35 i casi a Carinola,

31 i casi a Carinaro,

30 i casi a Cervino,

29 i casi a Alvignano, Santa Maria a Vico,

28 i casi a Capodrise, Capua,

27 i casi a Casapesenna, Mondragone,

26 i casi a Succivo,

25 i casi a Alife, Castel Volturno, Lusciano,

24 i casi a Casapulla, Villa di Briano,   

22 i casi a San Nicola la Strada,

21 i casi a Teverola,

20 i casi a Camigliano,

19 i casi a Arienzo,

18 i casi a Bellona, Sessa Aurunca,

17 i casi a Casagiove, Recale,

16 i casi a San Tammaro,    

14 i casi a Macerata Campania, San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello,  

13 i casi a San Prisco, Vitulazio,      

11 i casi a Calvi Risorta, Frignano, Parete,

10 i casi a Portico di Caserta, San Marco Evangelista, Valle di Maddaloni, 

9 i casi a Caiazzo, Castel Campagnano,

8 i casi a Curti, Vairano Patenora,

7 i casi a Castel Morrone, Marzano Appio, Pignataro Maggiore, Pratella,

6 i casi a Francolise, Piedimonte Matese, Pietravairano,

5 i casi a Cellole, Rocca D’Evandro, Teano,  

4 i casi a Dragoni, Raviscanina, Riardo,

3 i casi a Castello del Matese, Pastorano, San Gregorio Matese,  

2 i casi a Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Castel di Sasso, Castel Morrone, Liberi, Prata Sannita,

1 caso a Caianello, Falciano del Massico, Formicola, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Presenzano, Roccaromana, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife, Sparanise, Casa Circondariale.

